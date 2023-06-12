Избиение ребенка женой прокурора: мама боится, что дело замнут, хотя мужчину отстранили от исполнения полномочий

Конфликт в одной из многоэтажек в Ровно мать одиннадцатилетнего школьника утверждает, что ее ребенка избила соседка — жена прокурора. Факт избиения расследует полиция, заместитель руководителя областной прокуратуры, а именно его жена является фигуранткой по делу, временно отстраненной от исполнения обязанностей, говорится в ТСН.

Ирина показывает фото, где рука сына в синяках- так, мол, из лифта его тянула соседка. "На левой руке у ребенка есть следы от пальцев, как он держал детскую руку", — говорит женщина.

Случилось все, когда Богдан в кабине с девятого этажа спускался вниз, лифт этажом остановила соседка. “Применяя физическую силу, вытащила ребенка на лестничную площадку, сказала только ему: “Пошли”, — пересказывает Ирина, потому что не хочет, чтобы сын снова вспоминал эти события.

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Мальчик пересказал маме: соседка толкала и обзывала его, а потом насильно потащила к своей двери. Вроде бы они были грязные. “Начала детской рукой, держа, не отпуская, вытирать полностью свою входную дверь. Села в лифт и сказала, что дальше ты идешь пешком”, — рассказывает мама мальчика.

Богдан побежал домой и рассказал все маме и бабушке. Отец с первых дней полномасштабного вторжения на фронте.

Мама школьника говорит, что они с сыном так и не поняли, в чем его обвиняла соседка. Парень говорит, что ее дверь ничем не пачкал. Сразу после инцидента их сфотографировала и его мама – были чисты. Почему соседка набросилась на ребенка женщина хотела спросить ее, однако на контакт не шла. Ее муж жену защищает. "Он сказал, что ничего такого не происходило. Хотя он не присутствовал там”, — говорит Ирина.

С журналистами соседка тоже общаться не захотела.

Мама мальчика написала заявление в полицию и там открыли уголовное производство. Дело замнут, опасается Ирина, ведь соседка не кто-нибудь, а супруга прокурора областной прокуратуры, его должность в ведомстве подтверждают. Комментировать на камеру ничего не хотят, но на официальной странице соцсети отметили. Фигурантка – жена заместителя руководителя Ровенской областной прокуратуры. Чтобы урегулировать потенциальный конфликт интересов и сделать невозможным влияние прокурора на следствие... заместитель отстранен от исполнения полномочий”, — значится в сообщении.

На этаже, где произошел конфликт, семья прокурора сразу же после инцидента установила камеру наблюдения. С 11-летним Богданом работает детский психолог.

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