Избиение учительницей мальчика с аутизмом: в киевской школе прокомментировали инцидент

Замдиректора школы сказал, что учительница, которая обижала ребенка, сейчас находится в отпуске.

В Киевской школе №58 прокомментировали избиения учительницей мальчика с аутизмом.

Заместитель директора школы №58 Владимир Мельниченко в эксклюзивном комментарии ТСН.ua сообщил, что в настоящее время проводится проверка, а учительница находится в отпуске.

"Сейчас могу лишь сказать, что Временная следственная комиссия, состоящая из представителей различных органов и управлений (педагогов, правоохранителей и других), проводит детальную проверку и изучает все детали инцидента. Данная учительница сейчас в отпуске. И пока идет проверка, я не уполномочен нечто большее комментировать", — отметил Мельниченко.

Напомним, в Киеве учительница избила мальчика с аутизмом, поскольку тот ее не слушался. Инцидент произошел в инклюзивном классе киевской школы №58. В этом классе учатся двое детей с инвалидностью.

Видео в соцсетях обнародовала ассистентка учительницы, чтобы придать огласке этот досадный случай. На видео попали многочисленные встряски, шлепки по ягодицам и подзатыльники.

Отмечается, что ребенок, пострадавший от рук учительницы, имеет расстройства аутистического спектра.

Есть данные, что такие инциденты с избиением детей в этом классе происходили систематически.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку