Избиение учительницы в Днепре: мать заявляет об оскорблении сына и давнем конфликте

Полиция пока расценивает инцидент как мелкое хулиганство. Выписали уже два административных протокола.

Избиение учительницы в Днепре – педагог снимает побои, а мать шестиклассника заявляет о клевете. 38-летняя женщина вместе со старшим сыном-студентом пришли в школу, чтобы разобраться с учительницей. Младший сын-школьник пожаловался матери, что учительница его отругала за плохое поведение. Все завершилось вызовом полиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

В бойцовский ринг превратился школьный коридор. Учительница заходила в класс, когда на нее набросилась мать шестиклассника вместе со старшим сыном – выпускником этой же школы. «Вопила, что я тебя побью, что я тебе переломаю руки и ноги, за своих детей я глотка всем порву. Подскочила эта женщина, принялась бить ее ногами. И ее совершеннолетний сын продолжал это избиение. Это случилось на глазах у детей», — рассказывает директор школы.

Только когда дети прибежали в защиту, избиение наконец прекратилось, добавляет директор. Нападающая сразу убежала. Учительница математики до сих пор с повышенным давлением, поэтому говорить о пережитом публично не в состоянии. «Она вся красная! Ей плохо. Ее всю трясло. Били, конечно, ногами! Давление 180 на 100. У нее криз гипертонический был. Такого еще инцидента не было, сколько я работаю, за всю жизнь вообще! Это предел», – рассказывает школьная медсестра Зинаида Шпартак.

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«Ногами учительницу никто не избивал. Я как мать прихожу и защищаю своих детей», – рассказывает мать шестиклассника.

Защищала ребенка, но без пинков, заявляет женщина. Все началось с жалобы ее младшего сына.

Это был урок математики в шестом классе. Ученик написал сообщение маме, что учительница отсадила от него одноклассников и ругает за плохое поведение. Так что возмущенная мать вместе со старшим сыном-студентом бросилась в школу – защищать младшего.

Ворвались в школу, несмотря на карантин. На слова охранника не считались. Очередная до сих пор жалуется, что не смогла предупредить избиение. «Я спросила, почему вы без маски, почему нарушаете режим школы. Она сказала, что это незаконно носить маску, читайте законы. Развернулась и ушла. Я не побежала за ней на третий этаж. А надо было подняться. Мысленно не было, что будет что-то плохое», — рассказывает дежурная.

Плохого не совершали, только спорили, заявляет один из участников конфликта. Старший брат шестиклассника – выпускник этой же школы. «Поскольку она перешла на личности по отношению к маме, я ей сказал, чтобы она следила за своими высказываниями. На что она мне ответила, чтобы я закрыл рот. Матом ответила», – уверяет Виталий.

Конфликт школьника, его матери и педагогов школы длится не первый день, признает директор. Говорит, что двенадцатилетний мальчик пропускает уроки, не выполняет задания и не реагирует на замечания. На работу со школьным психологом мать разрешения не дает. Поэтому учительница пыталась хоть как-то унять ученика. «Отсадила детей, чтобы он не мешал проводить занятия. Отсадила, потому что играл в телефон, забирал у детей ручки, карандаши. И она отсадила за другой стол. Проблемы с поведением ребенка. Мы, конечно, обращались и в ювенальную полицию, просили помощи», — добавляет директор.

«Мне сын написал, что учительница начала настраивать детей его класса из-за того, что он улыбнулся, засмеялся. «Отсядьте от него, я не хочу видеть вас такими же ублюдочными, как он». Вы считаете, это нормально?», — возмущается мама ребят.

Полиция пока расценивает инцидент как мелкое хулиганство. Выписали уже два административных протокола. «Один протокол – маме. Один протокол – к брату. От штрафа до административного ареста сроком до 15 суток», — добавляют в полиции.

Однако может быть и уголовная ответственность, если учительница предоставит экспертизу о телесных повреждениях. Шестиклассника мать уже решила забрать на домашнее обучение.

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