Избиение военного в Кременце: "местные цари" на квадроцикле напали на бойца и предлагали $7000 за молчание

Избиение воина в Кременце

На Тернопольщине разгорелся громкий скандал из-за избиения военнослужащего, который защищает Украину с 2015 года. Когда боец возвращался из отпуска в часть, в его авто врезался квадроцикл. Вместо извинений двое мужчин устроили воину кровавую расправу. Теперь местные боятся говорить о нападавших, а пострадавшему предлагают тысячи долларов, чтобы он забрал заявление.

Подробности истории — в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Удар за ударом: видеодоказательство жестокости

Эти кадры стали главным доказательством в уголовном производстве. На видео мужчину в военном бушлате бьют двое парней, игнорируя попытки прохожих их остановить. Видео сняла девушка из окна кафе, опасаясь, что нападавшие благодаря связям избегут наказания.

София, очевидица: «Этим людям многое сходит с рук. Многие родственники говорили мне: не снимай, не вмешивайся, тебе может грозить опасность».

«Подбежал и начал бить в голову»: версия военного

Николай, военнослужащий, в тот вечер ехал через Кременец. Он объезжал машину на «аварийке», когда услышал удар — в его машину влетел квадроцикл.

Николай, пострадавший: «Подбежал мужчина и начал наносить удары в голову. Я отклонился и завалил его на землю. Потом присоединился и сам водитель квадроцикла».

Военного они били дважды — прохожие их оттащили, но они вернулись и продолжили. Эти слова подтверждают и очевидцы.

Полиция и загадочный подполковник ТЦК

По словам Николая, нападавшие вели себя вызывающе и имели явные признаки опьянения, однако полиция их не осматривала. Более того, поврежденный квадроцикл правоохранители отдали владельцу вместо того, чтобы отправить на штрафплощадку.

Далее ситуация стала еще более странной. К избитому бойцу подошел мужчина, который представился подполковником ТЦК, и начал требовать объяснений, почему военный вообще находится в Кременце. А потом начались «торги».

Николай, потерпевший: «Сначала предлагали 3 тысячи долларов, потом 5 тысяч. Когда свидетели разъехались и свидетелей не было, снова появился господин подполковник и настойчиво предложил согласиться на условия той стороны и взять 7 тысяч долларов».

Кто эти нападающие?

В Кременце подозреваемых знают, но открыто свидетельствовать боятся. Местные называют их «застройщиками» и «царями местного разлива».

Один из нападавших, по словам людей, — зять влиятельного в городе человека, бывшего депутата и владельца бизнеса.

ТСН пыталась пообщаться с подозреваемыми, однако они не ответили.

Официальная позиция

В полиции сообщили, что дело переквалифицировали на «хулиганство, совершенное группой лиц».

Виталий Грищук, следователь Кременецкого райотдела полиции: «Объяснения подозреваемых я разглашать не могу — это тайна следствия».

Сейчас суд избрал нападавшим меру пресечения — круглосуточный домашний арест. Им грозит до 4 лет заключения. Также проверяется правомерность действий полицейских на месте ДТП и цель визита подполковника ТЦК. ТСН обратилась в Военную службу правопорядка.

Николай уже вернулся на службу, но обещает довести дело до конца. Девушки, снявшие видео, также готовы свидетельствовать, чтобы справедливость наконец победила.

Задержание на взятке военного ТЦК

На взятке в три тысячи долларов — СБУ и следователи полиции задержали заместителя руководителя Кременецкого территориального центра комплектования.

Как оказалось, это именно тот сотрудник ТЦК, который давил на военного Николая и предлагал ему деньги, чтобы тот забрал заявление: после того, как его избили местные на квадроциклах. Об этом на своей странице в Facebook сообщил руководитель полиции Тернопольщины Сергей Зюбаненко.

По данным следователей, сотрудник ТЦК требовал деньги за обновление военно-учетных документов и снятие с розыска 28-летнего жителя области. Сейчас он в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

