Избиение женщины и детей в Космаче из-за "сотрудничества с ТЦК": история получила неожиданное продолжение

В Космаче закончилась встреча местных с ТЦК. Представители военкомата приехали в село после скандала, когда разъяренная толпа с битами заблокировала дорогу. Хотели защищать мужчин от службы - вместо этого избили женщину с ребенком. Специалисты, изучающие психологию масс, уже сравнивают космацкий бунт с событиями в Новых Санжарах в начале коронавирусной эпидемии.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Аллы Пасс.

Что произошло в Космаче

В Космаче молодую женщину с ребенком заподозрили в сотрудничестве с военкоматом.

"Кто-то начал кричать: она приехала, наводчица — она приехала сдавать военкому. И за это — бейте как раз в этот момент начали машину очень на разные стороны — хотели перевернуть", — говорит потерпевшая Иванна Грепиняк.

Иванна Грепиняк

24-летняя Иванна Грепиняк из соседнего села. В тот день с 6-летней дочерью ехала в местное отделение почты. Это ей дорогу перекрыла разъяренная толпа женщин.

"Я дверь заперла, но приоткрыла окно. Они начали меня вытаскивать, ребенок перелез сзади, чтобы меня защитить. И вижу, как бита на нее", - говорит женщина.

Жительницы Космача говорят, что делали все на эмоциях. Мол, накануне в селе несколько дней ходили представители ТЦК - раздавали мужчинам повестки. Местные чаты запестрели сообщениями: якобы военкомат готовит облаву. Женщины взяли биты и металлические палки и пошли на перекресток.

Это видео односельчанкам Иванны, которые запрыгнули к ней в машину, удалось снять чудом. Разъяренные космачанки толкают машину, пытаются вытащить водителя, дергают за волосы. Не обходят стороной и ребенка. Сейчас у малышки - ушибы. С ней будет работать психолог. У матери - сотрясение головного мозга, она в больнице.

Впрочем у жительниц Космача - своя версия событий.

Женщины в Космаче

"Она начала провоцировать, шлюхами женщин обзывать. Женщины, понимаете, были расстроены и там завязалась схватка", — говорят женщины.

Что говорят психологи о бунте

Психологи бунт в Космаче уже сравнивают с событиями в Новых Санжарах - 4 года назад. Там люди забросали камнями автобусы с людьми, которые приехали из охваченного ковидом Китая. Общая истерия и страх перед неизвестной болезнью, тогда были кем-то умело подогреты. И вот теперь в истории с Космачем - враг мог использовать те же технологии, говорят специалисты.

"Когда человек находится в таком сильном эмоциональном состоянии, им легко управлять. очень легко собирать толпы и направлять туда, куда надо тому, кто это организует. Это поддерживает идею, что мы сами ссоримся и у нас внутренние гражданские конфликты. Зачем Западу помогать стране?", - говорит Ирина Губеладзе, президент Ассоциации политических психологов Украины, заведующая лабораторией психологии масс и сообществ Института социальной и политической психологии НАПН.

В полицию написали два заявления

На Гуцульщине Космач - самое большое село. Здешние мастера зажили мировую славу благодаря писанкам. Именно в Космаче легендарного Довбуша - убил предатель. И именно это село советские оккупанты в свое время называли бандеровской столицей - повстанцы оказывали невероятное сопротивление вплоть до весны 1945-го. В первые дни этой полномасштабной войны на фронт отсюда тоже ушли десятки мужчин, шестеро погибли. Воюют и ее родные, говорит потерпевшая Иванна.

"Одно заявление коллективное, более 100 подписей. Что это видео унижает честь и достоинство села. Еще одно заявление от женщины, что водитель якобы наехала ей на ногу", - говорит руководитель Косовского отдела полиции Павел Федий.

Космач

В ТЦК комментировать события в Космаче отказались. Полиция устанавливает личности участниц избиения и проверяет все обстоятельства.

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Напомним, во вторник, 6 февраля, в селе Космач, что на Франковщине, местные жители заблокировали автомобиль женщины с 6-летней дочерью и избили их, считая, что она приехала шпионить за их мужчинами, чтобы "сдать" их военкомату. Теперь полиция выясняет обстоятельства инцидента.

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