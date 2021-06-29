Избиение женщины в Запорожье: после огласки полиция внесла дело в реестр, вмешались и в ОГА

Избиение женщины в Запорожье: после огласки полиция внесла дело в реестр, вмешались и в ОГА

Когда мужчину отпустили из полиции, он бросился в больницу, где медики оказывали помощь побитой им девушке.

Сломанный нос, многочисленные ушибы и сотрясение мозга — в Запорожье мужчина набросился на бывшую девушку просто в магазине, где она работает, потому что она решилась разорвать с ним отношения. Она убеждает — сожитель бил ее по-прежнему как-то даже сломал руку. Несколько раз обращалась в полицию, однако помощи не дождалась.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Погром в магазине одежды неадекватный мужчина устроил незадолго до закрытия. Кроме двух продавщиц, в магазине уже никого не было. Одна из девушек была бывшей нападающего. У Марины сломанный нос и черепно-мозговая травма. Говорит, это уже не первое избиение. Именно из-за постоянных побоев и сломанную руку она решила разорвать отношения с мужчиной, с которым прожила около года. Уже после развода бывший снова избил ее, на улице на глазах у 5-летнего ребенка. «Он начал меня бить и говорить что ему все это сойдет с рук, у него есть« края» в полиции, его посадят, а если его посадят, то он через три года выйдет и он меня убьет — мою семью и моего ребенка», — рассказывает пострадавшая Марина Кушнир.

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А потом ворвался в квартиру, где раньше жила Марина. «Квартиру снимала. Он ее там разгромил, перерезал детские вещи, разбил детские игрушки. Все, что ему случалось в руки, он разбивал», — добавляет женщина.

Девушка трижды обращалась с заявлениями в полицию. Однако все просьбы о защите остались без ответа. Домой Марину провожали ее коллеги, и агрессор не мог близко подойти к своей жертве. От встречи наедине отказывалась, а он от этого в ярость. «Ничего, Марина, мы с тобой еще увидимся и ты пожалеешь об этой встрече», — грозит по телефону человек.

«Этого человека надо защитить вообще от общества. Как наша полиция ничего не делает? Или не реагирует на такие вещи. Он маньяк», — уверена поругание Марины.

Родители девушки говорят, после избиения в магазине полиция в очередной раз задержала нападавшего, однако уже через час снова отпустила, и он ворвался в больницу, где Марине оказывали первую помощь. «Он деньги нам предлагает. «Я люблю ее, я хочу с ней помириться». И что это за любовь такая? До гроба? Пока не убьет, пока не пойдет ?!»,- удивляется мама пострадавшей.

Юристы разъясняют, правоохранители игнорируют свои обязанности, не реагируя на заявления потерпевшей. Уже после первого обращения следователь сразу должен был выписать нападающему ограничительное предписание, запрещающее даже просто приближаться к жертве. За нарушение такого предписания "светит" арест. «То, что происходит — это уже уголовное дело. Должны были уже предпринимать меры по факту того, что было насилие ранее. А ограничительный предписание — само собой должно было быть, чтобы защитить особу», — объясняет адвокат Денис Штабовенко.

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Сейчас человек на свободе и общаться с журналистами отказывается. И каждый день продолжает звонить родным пострадавшей с угрозами.

«Я занимаюсь этим вопросом, сегодня мы будем связываться с правоохранительными органами, будем выяснять причину, почему его отпустили, и дальнейшие их действия», — сообщила заместитель председателя запорожской ОГА Злата Некрасова.

Правоохранители от подробных комментариев отказались. Известно, что дело наконец внесли в реестр. Статья обещают определять после экспертиз, хотя предварительно - это легкие телесные повреждения.

Ранее в Запорожье пытались создать специальный приют для пострадавших от домашнего насилия, однако местные депутаты отказались даже включить этот вопрос в повестку дня.

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