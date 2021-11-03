Избиения, сожжены авто, повреждена аппаратура: каждые пять дней в Украине происходят нападения на журналистов

Избиения, сожжены авто, повреждена аппаратура: каждые пять дней в Украине происходят нападения на журналистов

Число открытых дел значительно возросло.

Каждые 5 дней в Украине происходят нападения на журналистов. А угрозы в соцсетях или в Интернете все чаще переходят в реальные атаки.

Об этом говорилось в сюжете ТСН.19:30 2 ноября 2021 года.

Совместно защищать права медийщиков и более активно реагировать на такие случаи призывали в Национальном Союзе журналистов Украины. Говорят, положительные сдвиги в этом вопросе уже видят. В каждом регионе есть прокуроры, ответственные за расследование преступлений против журналистов. А количество открытых дел значительно выросло. Впрочем, некоторые правоохранители должны реагировать и на факты давления, предшествующие реальным нападениям. И самое главное – доводить дела до судебных приговоров. Ведь во многих резонансных событиях расследования продолжаются годы. А отдельные злоумышленники так и остаются безнаказанными.

Лишь неотвратимость наказания в каждом конкретном случае нападения на журналистов может испугать нападающих. Именно она сможет остановить новые атаки и нападения. Ибо атмосфера, в которой работают журналисты, очень тревожна и на национальном уровне, и на региональном.

Напомним, что ранее в Ровно из храма насильно изгнали журналистов, снимавших нарушение карантина.

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