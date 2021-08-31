Избил, потому что корова паслась на стадионе: во Львовской области бабушка обвиняет в нападение старосту села

Избил, потому что корова паслась на стадионе: во Львовской области бабушка обвиняет в нападение старосту села

У женщины гематомы и сломана рука.

Избили из-за коровы. На Львовщине 73-летняя женщина обвиняет старосту села в избиении. Уверяет, то избил ее палкой, мол, не понравилось, что рогатая пасется на школьном стадионе. Теперь за дело взялась полиция.

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Об этом 31 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

Гематомы на ногах, спине и сломана рука. Это так избил ее же палкой староста села, уверяет 73-летняя Кристина.

"Начал меня бить. Бил так, что поломав палку. Голова болит сильно, он меня ударил палкой два раза по голове", — говорит потерпевшая Кристина Бугринець.

"Множественные убойные ссадины тела, перелом кисти. Нужно еще обследование у невропатолога, было головокружение, подозрение на сотрясение головного мозга", — говорит медицинская директор Сколивской больницы Оксана Яремко

Конфликт произошел из-за коровы, говорит бабушка. Ее дом возле школьного стадиона, там и пасла свою Малину. Говорит — старосте это не понравилось.

"Там не заграждено, то близко от дома. Корова не раз забежит на стадион, я ее привяжу возле стадиона", — говорит потерпевшая Кристина Бугринець.

Это сын Кристины — Иван. Показывает стадион и дом матери — всего в 5 метрах от него.

"Корова вышла на стадион и за это староста села избил мою маму. Если мама неправильно сделала, мог наложить штраф, чтобы маму оштрафовали, а не руки поднимать. Его надо привлечь к уголовной ответственности", — говорит сын потерпевшей Иван Бугринець.

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Как произошел конфликт между женщиной и старостой видели только двое соседей. Но рассказывать, что именно произошло на стадионе и даже давать показания полиции, наотрез отказываются. Избитую женщину после инцидента приютила продавец сельского магазина. Хотя нападающего не видела, сразу вызвала полицию.

"Здесь она села на прилавок и сказала, чтобы я ее спрятала, потому что ее может забить изверг. Я не поняла, не подумала, кто это такой. Говорю, садитесь. Села руки тряслись, начала звонить в полицию", — говорит жительница села Вера Дячишин.

"Есть постановление на назначение судебно-медицинской экспертизы. Открыли производства по статье нанесение телесных повреждений", — говорит начальник Сколивского отделения полиции Виктор Марочканич.

Признался ли староста в нападении, правоохранители не говорят. В телефонном разговоре он назначил ТСН встречу. Впрочем, не пришел и мобильный выключил. В сельском совете дозвониться до старосты тоже не могут. В том, что мог причинить вред женщине, сомневаются. Говорят: никогда ни с кем не дрался.

"От назначения за этим мужчиной никогда не было агрессии, тем больше он уже в возрасте. Может и быть освобождение, мы будем видеть вывод полиции", — говорит заместитель председателя сельской общины Василий Шкодин.

В селе сейчас только и разговоров об избиении. Большинство соседей склонна верить потерпевшей.

"Он когда-то был иной человек, теперь поменялся. Когда-то был хороший, мягче, теперь - агрессивный", — говорит жительница села Вера Дячишин.

Если вину старосты таки докажут, ему грозит 3 года за решеткой. Между тем Кристина еще неделю проведет в больнице. За ее Малиной, из-за которой и произошел скандал, будут ухаживать родные, с травмированной рукой женщина сама не справится.

Напомним, в Днепропетровской области спасатели доставали корову из ловушки.

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