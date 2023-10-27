Избил солдата и "наколядовал" 46 млн гривен: новые подробности скандала с военкомом из Ровно

Скандального ровенского бывшего главу военкомата, избившего своего подчиненного битой, разоблачили на коррупции. ДБР нашло у него незадекларированные имения и другую недвижимость более чем на 46 миллионов гривен.

Что скрыл от людей и на сколько может сесть на эксвойск, рассказал в эксклюзивном сюжете TSN.ua журналист Артем Зябкин.



В прошлом скандального военкома зовут Сергей Луцюк. Как описывают его журналисты, Луцюк был довольно тихим и малозаметным человеком. Свою карьеру начал строить давно и работал в разных военкоматах на Прикарпатье. Тогда Луцюка шутливо называли комиссаром Карпат, потому что в его ответственности были горные села. В 2014 году ненадолго уехал в зону АТО, а затем вернулся на запад Украины.

Миллионное состояние экс-военкома

Похоже, карьера военкома для Луцюка была только хобби. Потому что получить такое состояние одной службой в армии точно невозможно. Так считают и в ДБР. Расследователи обнаружили у экс-военкома недвижимости на десятки миллионов гривен.

В списке его незадекларированных достижений дача в городе Яремче на 316 кв метров с прудом для разведения элитной рыбы, а также 3 квартиры в Ивано-Франковске общей площадью 200 кв метров. Ну и как же без имения и собственной гостиницы в Буковеле.

“Да, у него здание площадью 280 кв. м в селе Поляница в курортной зоне горнолыжного комплекса "Буковель". Также на соседнем участке чиновник занимался строительством гостиницы в формате роскошного "коттеджного городка" площадью почти 500 кв. м”, — говорится в сообщении ДБР.

Занимался ли всем чем угодно, кроме работы?

Как в ДБР нашли такое состояние? Залезли к подозреваемому в телефон. Как говорят в бюро, мужчина сам принимал решение о строительстве, вел переговоры о стоимости, а также занимался оформлением бумаг.

Хоронил свое состояние Луцюк привычным для коррупционеров образом — переписал всю недвижимость на тетю. Но это его вряд ли избавит от срока. Особенно учитывая его прошлые выходки. Напомним, недавно, Луцюка и так сняли с должности областного военкома. Тогда он избил подчиненного битой, а его коллега все запечатлел на видео.

Правоохранители задержали руководителя Ровенского ТЦК Сергея Луцюка.



Также в сети появилось видео, на котором Луцюк избивает своего подчиненного. Якобы он узнал, что водитель стрелковой роты одной из частей хотел рассказать правоохранителям об их нарушениях, и решили его наказать… . — ГРУНТ (@grntmedia) Июль 27, 2023

Сколько лет "светит" Луцюку?

Так что у правоохранителей претензий к Луцюку больше, чем достаточно. Его обвиняют по статье о превышении служебных обязанностей, применении силы, грабеже, а также превышении законных доходов. Эксвойскому грозит до 12 лет лишения свободы. Сейчас Луцюк находится под стражей.



К сожалению, этот случай, хоть и громкий и вызывает возмущение, впрочем, не единственный. Можно упомянуть только недавнее задержание Одесского военкома Евгения Борисова. Тот во время войны вообще “пустился на берега”. Журналисты обнаружили у него виллу в испанской Марбелье стоимостью 4 миллиона евро, а также роскошный мерседес. Тот записал все на мать.

Радикальное решение Зеленского

В конце августа анонсировал проверки в ТЦК и Зеленском. Сразу же ввело в действие соответствующее решение СНБО. Предшествовало этому именно заседание СНБО, где приняли радикальное решение: уволить всех руководителей областных ТЦК и СП.



“Наши решения. Увольняем всех областных "военкомов". Управлять этой системой должны люди, точно знающие, что такое война и почему цинизм и взяточничество во время войны – это государственная измена. Воины, которые прошли фронт или не могут быть в окопах, потому что потеряли здоровье, потеряли конечности, но сохранили свое достоинство и не имеют цинизма, – именно им можно доверить эту систему комплектования”, — отметил президент Украины.

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