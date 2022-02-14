Избил жену из-за разбитого автомобиля: в Хмельницкой области мужчина будет 4 года сидеть в тюрьме

Жена на суде защитила обидчика.

В Хмельницкой области мужчина избил жену, потому что она розбила его автомобиль. Однако на суде потерпевшая возразила это и заявила, что вызвала полицию, чтобы якобы просто отомстить любимому.

Об этом идет речь в приговоре Городоцкого райсуда Хмельницкой области, сообщает ТСН.ua.

На суде подозреваемый заявил, что жена разбила стекло в его автомобиле, потому что не хотела, чтобы он садился за руль. Он утверждал, что не бил потерпевшую. Это подтвердила и женщина. Она сказала, что будто синяки у нее были и раньше, а полицию она вызвала, чтобы отомстить мужу.

Однако мать потерпевшей эти показания возразила. Женщина отметила, что ее дочь топором или палкой била по стеклу авто, из-за чего ее избил подозреваемый. Она рассказала, что после конфликта с мужем ее дочь показала синяки и пожаловалась на избиение. Допрошенный врач, оказывавший пострадавшей первую медицинскую помощь, также опроверг заявления супругов.

Суд признал мужчину виновным по ч.1 ст.125 УК Украины и приговорил к общественным работам. Однако, поскольку подозреваемый находился на испытательном сроке, то суд на 4 года и 10 дней отправил его в тюрьму.

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