Избирательный разгром Трампа меняет правила игры для Украины: чего ожидать от США

Поражение республиканцев на выборах в США

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Промежуточные выборы в США обернулись для Дональда Трампа гораздо более серьёзным поражением, чем просто потеря поддержки избирателей. Демократы не только победили республиканцев в борьбе за Конгресс, но и отняли у партии президента позиции в штатах, которые десятилетиями считались её надёжными оплотами. Отныне оппозиция получает контроль над обеими палатами американского парламента, а Трампу придется продолжать президентский срок в условиях постоянного политического противостояния.

О том, как результаты выборов повлияют на американскую политику, сможет ли Украина рассчитывать на увеличение военной помощи и как сохранить двухпартийную поддержку Вашингтона на фоне возможного конфликта президента с Конгрессом, говорится в репортаже ТСН.Тиждень.

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Трамп рискует оказаться «белой уткой»

Вторую половину второго президентского срока в США традиционно называют периодом «хромающей утки». Президент уже не может переизбираться, а его политическая карьера постепенно подходит к концу. Однако после сокрушительного поражения республиканцев Дональд Трамп рискует стать не просто «хромой», но и «одинокой уткой» — главой государства, которому будет все сложнее проводить собственную политику без поддержки законодателей.

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Утро после избирательного поражения Трамп посвятил осмотру строительства своего любимого бального зала в Белом доме. Там президент подробно рассказывал, как вырос на строительных площадках своего отца и почему именно они стали для него источником силы.

Впрочем, погружение в любимое дело не слишком помогло справиться с раздражением из-за результатов голосования. По информации инсайдеров, за кулисами Трамп продолжал обвинять собственную политическую команду в провале избирательной кампании.

В то же время вице-президент Джей Ди Венс фактически вступил в открытую конфронтацию с президентом. В обширном посте в социальной сети X он назвал главной причиной поражения войну в Иране. По его мнению, военная кампания не стоила потери контроля над Конгрессом, особенно над Сенатом, члены которого избираются на шестилетний срок. Это означает, что республиканцам будет крайне сложно вернуть позиции в верхней палате как минимум до 2032 года.

«Причина нашего поражения — война. Если вы хотите доказать, что это того стоило, что потеря Сената на следующие 6 лет была оправданной, — пожалуйста. Доказывайте, что это была приемлемая цена. Соглашаться с этим или нет — это уже другой вопрос, но, по крайней мере, это будет честно. Однако всем известно, почему мы проиграли. И любой честный разговор о том, что делать дальше, должен начинаться именно с этого», — заявил Венс.

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Сам Трамп не стал отрицать, что война могла повлиять на результаты выборов, в частности из-за роста цен на топливо. Однако он настаивает, что решение по Ирану было правильным, и повторил бы его снова.

«Думаю, это в значительной степени соответствует действительности, поскольку в краткосрочной перспективе это несколько повысило цены на бензин. Вероятно, так оно и есть. Но в то же время, если бы мне пришлось действовать снова, я поступил бы так же. Ведь в долгосрочной перспективе это правильное решение. Нельзя допустить, чтобы Иран получил ядерное оружие», — пояснил президент США.

Венс и Рубио уже могут готовиться к президентской гонке

Поражение республиканцев стало испытанием не только для самого Трампа, но и для его ближайшего окружения. Вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио, как ожидается, могут претендовать на президентскую номинацию Республиканской партии в 2028 году.

Осторожный Рубио в последние недели перед выборами посетил лишь два предвыборных митинга вместе с Трампом. Обозреватели предполагают, что таким образом он уже пытался дистанцироваться от кампании, завершившейся поражением. Теперь, как пишет The Independent, госсекретарь вообще рассматривает возможность отставки, чтобы освободить себе руки для подготовки к будущей президентской гонке.

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Особенно иронично это выглядит на фоне последнего совместного митинга Трампа и Рубио в Канзасе. Тогда президент в шутку пригрозил уволить своего госсекретаря из-за роста его популярности.

«Давай, Марко, иди сюда. Он становится слишком популярным, мне это не нравится, не нравится. Ещё немного, и я скажу: ты уволен», — пошутил Трамп.

В Белом доме могут начаться кадровые чистки

Не по собственному желанию может лишиться поста и министр войны Пит Хегсет. После выборов он опубликовал воинственный видеоролик, в котором обосновывал целесообразность войны в Иране и демонстрировал поддержку президенту.

Однако, по утверждениям людей из окружения Трампа, сам глава государства разгневан результатами военной кампании и возлагает на Хегсета ответственность за неутешительное развитие боевых действий.

Согласно информации в репортаже, заявление об отставке подала и Сьюзи Уайлз — правая рука Трампа и бессменный глава аппарата Белого дома. Это произошло после того, как президент раскритиковал своих подчинённых ещё в ночь выборов.

Однако для команды Трампа турбулентность может не ограничиться кадровыми проблемами. Как только в январе демократы фактически возьмут на себя руководство Конгрессом, они смогут начать многочисленные расследования в отношении деятельности президентской администрации и семьи Трампа.

Часть этих расследований может непосредственно касаться Украины. Американских законодателей интересует, кто в Пентагоне блокирует подписание решений о передаче Киеву уже оплаченных ракет PAC-3, по чьему указанию ограничивали доступ Украины к разведывательной информации и оказывал ли Илон Маск влияние на снижение скорости работы Starlink для Вооруженных сил Украины.

Интерес конгрессменов могут вызвать и другие истории — в частности, дизельное соглашение Трампа с Путиным и свадьба Трампа-младшего, которая, согласно утверждениям, приведенным в репортаже, финансировалась за счёт российского криминального олигарха Кремлёва.

Грозит ли Трампу импичмент

Вопрос о том, осмелятся ли демократы начать расследование в отношении самого президента и инициировать процедуру импичмента, пока не является приоритетным. По оценкам обозревателей, оппозиция может считать, что рейтинг Трампа и без того постепенно снижается, а преждевременная атака на президента способна мобилизовать его сторонников и спровоцировать эффект сплочения вокруг флага.

То есть демократы могут решить не раздражать электорат Трампа, пока его политические позиции ослабевают сами по себе. В то же время это не означает, что тема импичмента не вернётся в повестку дня. При определённых обстоятельствах такой сценарий вполне может стать реальностью.

Волна критики в адрес Украины со стороны Трампа пошла на спад

На фоне политической нестабильности в США Украина почувствовала некоторое облегчение. Почти месяц наша страна не сходила с уст Трампа, который регулярно критиковал Киев. Но после выборов эта волна ушла так же стремительно, как и поднялась.

Член украинской переговорной группы Давид Арахамия отмечает, что изменение настроения американского президента уже ощущается. По его словам, украинская сторона постепенно привыкает к резким эмоциональным колебаниям Трампа, которые могут измениться буквально за сутки.

«Это ведь уже не первый раз. В первый раз это воспринимается тяжело, а потом уже как часть рабочего процесса. В нормальной обстановке, если у вас возникают такие сильные эмоции или антиэмоции, то потом очень-очень трудно вернуться в нейтральное состояние. А с президентом Трампом это может произойти уже на следующий день, потому что ситуация меняется так быстро», — рассказал Арахамия.

Мелания Трамп получила украинскую награду

Пока американский президент приходил в себя после политического поражения, его супруга занималась гуманитарными вопросами, связанными с Украиной. Первая леди США Мелания Трамп на этой неделе принимала в Белом доме участников эвакуационной миссии в Олешках.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец привез ей государственную награду, которой Меланию Трамп удостоил президент Украины Владимир Зеленский.

«Спасибо, президент Зеленский и народ Украины, за эту высокую честь — Орден княгини Ольги первой степени», — сказала первая леди США.

В ходе закрытой части встречи украинские представители рассказали Мелании Трамп о новых гуманитарных вызовах и возможностях использовать её влияние на российскую сторону. Прежде всего речь шла об освобождении украинских гражданских лиц, которых россияне удерживают в плену.

Этот вопрос надеются поднять уже на следующей неделе в ходе переговоров в Абу-Даби. Дмитрий Лубинец подчеркивает: завершение выборов в США не означает, что окно возможностей для гуманитарного сотрудничества закрылось.

«На мой взгляд, сами выборы не повлияли на реализацию проекта Олешко. Я хочу напомнить всем, что Мелания Трамп возвращает украинских детей с 25-го года, когда о выборах никто не знал, не слышал и никто ими не занимался. Поэтому я очень не хочу, чтобы постоянно находились скептики, которые ищут аргументы — у них это получилось, потому что дальше не получится. Я такое неоднократно слышал и по поводу Олешко, и по другим гуманитарным направлениям», — заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека.

Трамп принял посланника Путина

Пока Мелания Трамп занималась гуманитарными вопросами, её супруг провёл встречу в Овальном кабинете со специальным посланником российского диктатора Владимира Путина Кириллом Дмитриевым.

После переговоров американский президент заявил, что стороны обсуждали масштабное соглашение, которое якобы выйдет далеко за рамки российско-украинской войны и может охватить всю Европу.

«Я не могу рассказать вам, что именно мы обсуждали, но скажу одно: соглашение будет. Это будет масштабное соглашение, которое коснется не только Украины. Оно будет действительно крупным — охватит не только Украину. Могу сказать, что оно может касаться всей Европы. Это будет замечательное, масштабное соглашение, и все будут в восторге», — заявил Трамп.

Что именно имел в виду президент США и какую роль в возможной договоренности может сыграть Европа, пока неясно. Учитывая причастность Дмитриева к российско-американским бизнес-проектам, в репортаже высказывается предположение, что речь шла прежде всего об экономических договоренностях.

В СМИ уже не первую неделю обсуждают возможные планы американских компаний по приобретению доли в российской нефтяной компании «Лукойл», а также перспективы участия американского бизнеса в возобновлении поставок российского газа в Европу.

Однако после победы демократов и перехода Конгресса под контроль оппозиции вероятность заключения таких соглашений стала ниже, чем до выборов. Давид Арахамия объясняет это тем, что демократы получат возможность контролировать соответствующие процессы через парламентские комиссии и расследования.

«Я считаю, что она намного ниже, чем была неделю или две назад. Это вполне понятно, ведь демократы пришли в Конгресс, и будет много комиссий, занимающихся этими вопросами. И очень трудно это объяснить. Мы же вообще на переговорах говорим: если вы хотите двусторонние отношения, мы не против, но при условии, что война закончилась. После войны делайте что хотите, а во время войны это выглядит неприлично», — подчеркнул лидер фракции «Слуга народа».

Вернётся ли военная помощь США?

Из США Давид Арахамия отправляется на трехсторонние переговоры в Абу-Даби. В то же время он не ожидает от этой встречи какого-либо политического прорыва. Зато результаты переговоров в Вашингтоне могут открыть для Украины перспективу усиления поддержки со стороны демократов.

По информации Reuters, противники Трампа уже обсуждают возможность возобновления военной и финансовой помощи Украине.

Демократы публично обещают усилить поддержку Киева. Однако предыдущий опыт демократических администраций Барака Обамы и Джо Байдена показывает, что их заявления нередко были более решительными, чем реальные действия.

К тому же даже контроль над обеими палатами Конгресса не означает, что демократы смогут беспрепятственно реализовать все свои решения. Президент США имеет право наложить вето на любой законодательный акт. Чтобы преодолеть его, необходимо собрать две трети голосов в обеих палатах Конгресса — задача, которая может оказаться чрезвычайно сложной.

Сам Трамп уже придумал себе новое прозвище — «мистер Вето». В его коллекции появилась красная бейсболка с соответствующей надписью. Публично президент демонстрирует уверенность в том, что сможет переиграть демократов и в конечном итоге заставить их самих прийти к нему на переговоры.

Однако, по информации инсайдеров, команда специалистов в Белом доме ещё с апреля изучала, какими полномочиями президент сможет воспользоваться в обход Конгресса. Теперь эти наработки могут стать особенно актуальными: после потери республиканцами контроля над Конгрессом Трампу придется искать способы реализовывать собственную политику под все более жестким контролем демократической оппозиции.

Для Украины же новая конфигурация власти в Вашингтоне открывает возможность усилить поддержку со стороны Конгресса. В то же время главной задачей Киева остается сохранение двухпартийной поддержки со стороны США, чтобы помощь Украине не стала заложницей внутреннего противостояния между президентом и законодателями.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что поручает Министерству юстиции США немедленно расследовать действия лидеров Демократической партии. Президент обвинил их в рассылке писем с угрозами.

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