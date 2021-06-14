Избитую дома 3-летнюю девочку с судорогами и парализованными конечностями спасают в Днепре

В течение нескольких дней мама ребенка несколько раз меняла показания.

3-летнюю девочку, которую до полусмерти избили дома, сейчас спасают в Днепропетровской областной детской больницы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Малую в медучреждение доставили в тяжелом состоянии, уже с судорогами и парализованными конечностями. Кроме многочисленных гематом и ушибов, медики диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и перелом ключицы. В больнице ребенку пришлось провести экстренную трепанацию черепа.

Известно, что скорую домой вызвала мать. С отцом ребенка она вместе не живет, полиции сначала рассказала, что тот якобы похитил ребенка и избил ее. Затем этот рассказ сама же опровергла. В течение нескольких дней несколько раз меняла показания, поэтому в полиции подозревают: девочку избила именно мать.

«В рамках открытого уголовного производства мы допросили мать и биологического отца ребенка, который не проживает вместе с ребенком. Сейчас продолжаются следственные действия. Мать 1995 года рождения ранее не привлекалась к уголовной ответственности, отец — тоже», — говорит пресс-секретарь нацполиции Днепропетровщины Анна Старчевская.

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