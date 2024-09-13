Избитый военный из Смелы: "Я хотел разобраться по-нормальному, а мне назначали встречу в лесу"

Анатолий Гончаренко, который прошел Бахмутское направление, рассказал об издевательствах со стороны местных жителей Черкащины.
Ветеран из Черкасской области, Анатолий Гончаренко, который на днях был избит в Смеле местными жителями, рассказал ТСН.ua новые, до сих пор неизвестные подробности этой громкой истории.
По его словам, у Вадима Долотенко (один из тех, кто избивал военного), после того, как на дороге возник конфликт с родителями Анатолия, были намерения общаться с Гончаренко в безлюдном месте, а лучше – в лесу. Почему именно Вадим Долотенко предлагал такие места – ответа пока нет.
"После того, я снял номер с его автомобиля и выложил это в Facebook, чтобы выяснить то, кто же владелец, Долотенко назначил мне встречу. Назначал уехать в безлюдные места, в лес. Даже так. Но я отказался, потому что понимал, что там я буду сам. Я хотел разобраться, пообщаться, возможно, извинились бы, выпили бы кофе с ним. Никто не шел с ним биться. Поверьте, я видел смерть. Смерть своих побратимов. Я не хочу насилия в Смеле, не хочу, чтобы наши дети боялись выйти из дома", – эмоционально рассказывает Анатолий Гончаренко.
Ветеран добавляет, что всю эту ситуацию очень тяжело переносят его родители-пенсионеры, за которых он вступился и после чего начался конфликт с Долотенко, его отцом и приятелем.
"Моя мама переживает, постоянно слезы. У отца тоже есть проблемы со здоровьем, поэтому он во время вождения автомобиля выбирает небольшую скорость", — говорит Гончаренко.
О себе лично ветеран добавляет, что сражался и на Бахмутском направлении, и на Харьковском.
Резюмируя, ветеран говорит следующее: "Меня больше всего поразило то, что люди вышли на митинг возле управления полиции, не побоялись. Появилась огласка ситуации. Сейчас я вижу, что правоохранители, активисты работают и помогают. Пожалуй, правоохранители давно так не работали. Чем завершится все это – сложно сказать. На протяжении многих лет было разочарование из-за того, что куда бы ты не обратился по любому вопросу - тебя футболят..."
Спикер полиции Черкасской области Зоя Вовк в комментарии для ТСН.ua рассказала, что сейчас расследуется уголовное производство, а всем трем фигурантам дела суд избрал меры пресечения. По решению суда Вадим Долотенко отправлен в СИЗО, его отец и третий фигурант получили круглосуточные домашние аресты. Вадим Долотенко в суде просил тоже домашний арест, но, как известно, ему было отказано.
Скандал в Смеле из-за избиения военного: что известно
В городе Смела Черкасской области местный житель Вадим Долотенко, которому приписывают криминальное авторитетсво, избил военнослужащего Анатолия Гончаренко и заставил его извиняться за публикацию в социальных сетях.
В Смеле на Черкасщине военнослужащий Анатолий Гончаренко написал в Facebook о конфликтной ситуации, когда неизвестные создали аварийную ситуацию на дороге и грубо обращались с его родителями. Когда местный житель Вадим Долотенко узнал в сообщении себя, вызвал военного на встречу, где угрожал ему, избил и заставил записать извинения.
Когда об этой истории узнали активисты, случай получил резонанс, высшее руководство МВД и Нацполиции отчиталось, что будет проведено объективное расследование.
Ранее сообщалось о том, что полиция поймала подозреваемого по делу об избиении военнослужащего.
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