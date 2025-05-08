Избрание нового Папы: эксперт шокировал, почему кардиналы могут отказаться от престола

Конклав / © Associated Press

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Кардинал, если его избрали новым Папой Римским, может отказаться от престола. и тогда Конклав продолжается.

Об этом в комментарии корреспонденту ТСН Наталье Нагорной рассказал Денис Коляда, советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии.

Он отметил, что кардиналы могут избрать Папу Римского, однако если он откажется, то заседание Конклава продолжается. Денис Коляда отметил, что не все кардиналы хотят стать понтификами.

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«Возможно, вчера кого-то выбрали, но он отказался: из-за возраста, из-за медийных моментов. Потому что это ответственность. Ты становишься узником Ватикана. Они живут в своих странах, со своими традициями. Я знаю, что покойному Папе Франциску пребывание в Ватикане давалось трудно, потому что он любил общаться с людьми, а здесь его ограничивали в целях безопасности. Любое твое слово становится причиной заголовков в медиа», — сказал советник министра иностранных дел по религиозной дипломатии.

Напомним, кардиналы Римско-католической церкви 7 мая начали процесс избрания нового Папы Римского. Они будут изолированы от внешнего мира, пока не определятся с лицом, которое, как они надеются, сможет объединить глобальную, но разделенную Церковь.

Сегодня Конклав снова не избрал нового Папу Римского.

Папа Римский Франциск скончался в понедельник, 21 апреля, в возрасте 88 лет в своей резиденции Санта-Марта в Ватикане. Гроб с его телом был выставлен в соборе Святого Петра.

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