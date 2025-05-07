Избрание нового Папы Римского: начинается конклав, кто среди кандидатов и когда пойдет белый дым

Кардиналы в базилике Святого Петра перед конклавом из избрания нового Папы / © Associated Press

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Кардиналы Римско-католической церкви 7 мая начинают процесс избрания нового Папы Римского. Они будут изолированы от внешнего мира до тех пор, пока не определятся с лицом, которое, как они надеются, сможет объединить глобальную, но разделенную Церковь. Кто может стать новым Папой и когда стоит ждать белого дыма?

О процессе избрания Папы Римского читайте на ТСН.ua.

Процесс избрания Папы Римского начинается

После торжественной мессы в соборе Святого Петра 7 мая кардиналы пройдут в Сикстинскую капеллу, чтобы начать закрытый конклав — старинный церковный обряд, уводящий свои корни еще в Средневековье. Их задача — избрать нового Папу Римского взамен Франциска, который умер 21 апреля.

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Отметим, что в Сикстинскую капеллу войдут рекордные 133 кардинала из 70 стран — больше 115 из 48 стран во время предыдущего конклава в 2013 году. Это свидетельствует об усилиях Франциска расширить присутствие Церкви в регионах, где католиков немного.

Подобно зародившимся еще в Средневековье практикам, во время конклава кардиналы будут находиться в полной изоляции от внешнего мира. Чтобы гарантировать абсолютную конфиденциальность процесса, Ватикан ввел современные технологии безопасности, в частности установил устройства для блокировки связи, которые делают невозможным любое прослушивание.

Когда выберут Папу Римского и пойдет белый дым?

Поскольку за многие столетия не было случаев, чтобы Папу выбирали в первый же день, ожидается, что голосование продлится несколько дней. Чтобы стать 267-м понтификом, кандидат должен набрать две трети голосов.

За последние 10 конклавов средняя продолжительность избрания Папы составляла чуть более трех дней, и ни разу процесс не растягивался дольше пяти суток. Для сравнения, конклав в 2013 году завершился уже на следующий день.

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Так, 7 мая состоится только первое голосование, а в последующие дни возможны до четырех туров в сутки. После каждого из них бюллетени сжигают: черный дым из дымохода капеллы означает, что согласия не достигнуто, а белый дым в сопровождении колоколов возвестит миру об избрании нового главы Католической церкви.

Дымоход Сикстинской капеллы, из которого должен пойти белый дым в случае избрания нового Папы / © Associated Press

Перед началом конклава, на утренней литургии в соборе Святого Петра, кардиналы обратились к Богу с молитвой о даре мудрости и проводнике, который бы с любовью и внимательностью заботился о мире.

В своей проповеди итальянский кардинал Джованни Баттиста Ре призвал коллег отвергнуть «любые личные соображения» при выборе нового понтифика и думать только о «благе Церкви и человечества», пишет Reuters. Ре, возглавляющий Коллегию кардиналов, сам не будет участвовать в конклаве — это разрешено только кардиналам в возрасте до 80 лет.

Кто может стать новым Папой — список фаворитов

Явного фаворита пока нет, но среди вероятных кандидатов называют итальянского кардинала и государственного секретаря Святого Престола Пьетро Паролина, а также филиппинца Луиса Антонио Тагле.

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Позиция Паролина отличается умеренностью. В прошлом он работал в дипломатическом ведомстве Святого Престола, в частности в Апостольских нунциатурах Нигерии и Мексики, где приобрел значительный опыт в международных церковных делах. В 2014 году Папа Франциск преподнес его в ранг кардинала. И сегодня Паролина считают одним из тех, кто, вероятно, продолжит курс реформ, начатых Франциском. Как отмечает итальянское издание La Stampa, Паролин демонстрирует способность сохранять открытость Церкви, одновременно чувствительно относясь к разнообразию духовных подходов в рамках католицизма.

Владимир Зеленский и Пьетро Паролин / © president.gov.ua/facebook

Что касается Луиса Антонио Тагле, его часто называют «азиатским Папой Франциском» и относят к прогрессивному крылу Церкви. В 2015 году он раскритиковал слишком жесткое отношение Католической церкви к ЛГБТ-сообществу, разведенным и одиноким матерям, отметив, что такая позиция могла помешать евангелизации миссии. Кардиналом Тагле стал в 2012 году. Если он возглавит Святой престол, это будет первый случай в истории, когда Папой станет представитель Азии. Впрочем, его кандидатура не лишена противоречий: некоторые сомневаются в способности кардинала руководить Церковью из-за критики в его адрес после управленческого провала в благотворительной организации «Каритас». Несмотря на это, Тагле воспринимается как символ динамической, молодой и миссионерской Церкви, которая стремится быть ближе к современному миру.

Луис Антонио Тагле с Папой Франциском / © Associated Press

Если станет очевидным, что ни один из кандидатов на должность нового Папы не имеет шансов на победу, голоса могут перейти к другим претендентам. Тогда выбор может состояться на основе географического происхождения, общности доктрины или языкового родства.

Среди других возможных претендентов — Жан-Марк Авелин из Франции, Петер Эрдо из Венгрии, Роберт Превост из США и Пьербаттиста Пицццабалла из Италии.

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Около 80% кардиналов, которые примут участие в голосовании, были назначены именно Франциском, что повышает вероятность продолжения его реформаторской политики — даже несмотря на сопротивление со стороны традиционалистов.

Какие шансы украинца стать Папой?

Единственный украинец, который будет участвовать в конклаве в качестве кардинала-избирателя, это Николай Бычок. Он епископ Мельбурнской епархии Украинской греко-католической церкви в Австралии. Эксперты отмечают, что назначение Бычка кардиналом — знак доверия, но его шансы стать Папой, вероятно, будут актуальны в будущем, а не на этом конклаве.

Николай Бычок / © ТСН

Римско-католический священник, директор «Радио Мария» Алексей Самсонов объяснил «РБК-Украина», почему у 45-летнего Бычка мало шансов быть избранным новым Папой.

«Обычно Церковь не выбирает Папой молодого, а кардинал Бычок — молодой. Папа должен шагать в ногу со временем, чтобы отвечать на проблемы, которые есть в мире, которые он понимает, с которыми он знает, как справиться. Если же Папа будет человеком очень молодым, то есть все шансы, что он просто останется где-то там в своем времеми, а мир изменится, и это будет проблема. В случае Николая Бычка он только год как кардинал, поэтому еще достаточно неизвестен для Церкви. Это такие „человеческие“ аргументы, но есть также Божьи аргументы, поэтому все возможно. Поэтому на этом конклаве может быть сюрприз», — рассказал Самсонов.

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