Издевались ли убитые школьники над братом учителя: в лицее в Винницкой области рассказали подробности

В Винницкой области экс-учитель убил двух учеников / © ТСН

Реклама

В лицее в Шаргороде Винницкой области, где учились убитые школьники - Николай Билык и Владислав Бевз, прокомментировали информацию о буллинге. Там отрицают, что их воспитанники могли издеваться над братом подозреваемого.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Ранее мать подозреваемого рассказала, что с одним из парней у ее сына был конфликт в школе, а другой — издевался над ее младшим ребенком, что спровоцировало трагедию.

Реклама

Однако в лицее все отрицают. Убитых характеризуют как неконфликтных ребят, особенно Владислава Бевза.

«Замечательный, толерантный, постоянно улыбающийся, жизнерадостный, занимался спортом, в частности боксом, помогал бабушке. Никто к нам с заявлениями — ни родители, ни ученики, ни классный руководитель, ни ко мне, ни к заместителям — не обращался», — говорит директор Шаргородского лицея №2 Сергей Иванец.

Ранее сообщалось о том, что винницкий учитель, подозреваемый в убийстве двух учеников, рассказал, жалеет ли о содеянном.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ТСН 20:00 НАЖИВО! ИТОГОВЫЕ НОВОСТИ ПЯТНИЦЫ, 12 СЕНТЯБРЯ