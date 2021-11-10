Издевались над прикованной к кровати женщиной: в Киеве троим подросткам сообщили о подозрении

Издевались над прикованной к кровати женщиной: в Киеве троим подросткам сообщили о подозрении

Молодым людям грозит до 4 лет лишения свободы.

Троим молодым людям, которые в Киеве насмехались над немощной пенсионеркой, правоохранители сообщили о подозрении.

Об этом 10 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

По данным следствия, 76-летняя пенсионерка уже 5 лет прикована к постели. Над ней издевались два друга ее внука, пока тот все снимал на камеру.

Подростки целились на больную предметом, похожим на пистолет, угрожали кулаком. Один из них пытался якобы выстрелить себе в висок рядом с головой пожилой женщины. Видео издевательств молодые люди опубликовали в социальных сетях. За совершенное им грозит до 4 лет лишения свободы.

Новости Украины: юнощам, которые насмехались над немощной пенсионеркой, сообщено о подозрении

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