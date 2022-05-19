Издевательство над украинской культурой: россияне похитили скифское золото и уничтожают церкви

Российские войска полностью или частично уничтожили более 350 уникальных объектов. Сокровища нации оккупанты не только разрушают, но и разворовывают. Только из Мариуполя захватчики вывезли более двух тысяч музейных экспонатов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В Мелитополе оккупанты похитили коллекцию скифского золота. Офис генпрокурора по этому факту уже начал уголовное производство.

Музейщики по всей стране пытаются спасти уникальные экспонаты. Их вывозят подальше от линии фронта. Куда именно – военная тайна. Однако уберечь памятники архитектуры от ракетных ударов невозможно.

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Но от памятника архитектуры – деревянной церкви, которой было 143 года – остался только фундамент. Она полностью сгорела, когда российские войска обстреливали село Лукьяновка.

Теперь здесь сплошное пепелище. Забор подпирает изуродованный крест. Российский танк четырежды выстрелил в сторону церкви. Единственное, что уцелело – купол. Его забрали в музей Второй мировой войны как доказательство военных преступлений российских оккупантов.

Соседнюю деревню Перемога во время Второй мировой нацисты полностью сожгли. Выстояла только старинная церковь. Однако уже при российской оккупации ее не раз обстреливали. Рядом воронки от снарядов. Отец Александр снаружи храм уже успел немного подлатать. Внутри все вверх дном.

Под ногами – центральная люстра и избитые иконы. Отец Александр говорит, что кроме взрывавшихся рядом снарядов по храму россияне били из танка.

"Повезло, моя милость Господа, что она не сгорела. Потому что они наверняка так же хотели сжечь, как в Лукьяновке. Потому что обстреливали нагло, просто фактически в одно и то же место", — рассказал священник.

Российские войска уже уничтожили или же повредили более 350 объектов культурного наследия и зданий заведений культуры в 13-ти областях Украины и это число ежедневно растет.

Больше всего разрушений на Харьковщине. Одна из самых болезненных потерь – музей Григория Сковороды. В этом доме он провел последние дни своей жизни. Россияне в него попали ракетой. От усадьбы остались только стены. Полностью сгорели предметы интерьера. Музейники говорят, самые ценные экспонаты – сундук, скрипки и часы Григория Савича – успели эвакуировать.

Культурное наследие не только уничтожают, но и похищают. Из Мариупольского музея вывезли более 2 тыс. экспонатов – живопись, археологические находки и книги. Из Мелитопольского краеведческого музея похитили коллекцию археологии – материалов раскопок 50-х годов прошлого столетия. Член штаба спасения наследия Игорь Пошивайло говорит, как и во время Второй мировой, чтобы спасти ценные экспонаты, музейщики их даже заделывают в стенах и закапывают в земле. Так, по словам сотрудников, хранили скифское золото в Мелитополе, пока его не нашли оккупанты.

"Они знали о ценных наших коллекциях. И они в том месте, где хранили, где зарыли, они просто там провели свое исследование и обнаружили. И никто точно не знает, случайно ли обнаружили, или привели", – рассказал Пошивайло.

Чтобы судьбу скифского золота не повторили другие реликвии, он помогает спасать ценные экспонаты. На призыв откликнулись десятки мировых музеев. В Украину они доставляют специальные упаковочные материалы.

"Запорожская область, музей "Дом Попова" так называемый – там ограбили и тянули не только мелкие предметы, но даже мраморный унитаз, который вывозили во время Второй мировой, потом он вернулся, но на этот раз его вывезли. То есть гребут, растягивают, уже не говорю о Мариупольском музее Архипа Куинджи", — рассказал Пошивайло.

В Одесском музее восточного и западного искусства на голых стенах выставочных залов – только названия экспонатов. Коллекции уже успели упаковать и вывезти. Куда именно – военная тайна. Через три дня демонтировали более тысячи экспонатов. Сожалеют только об одном – что подальше от ракетных обстрелов так же не могут эвакуировать уникальное здание-памятник музея.

"Вот эта лестница, которая вообще не имеет никаких конструкций, поддерживающих эту всю махину из карарского мрамора. Это тот самый любимый материал Микеланджело Буонарроти – того самого живописца и скульптора эпохи возрождения. Но если, не дай Бог, что-нибудь случится и это будет какой-то воздух, это здание может не выдержать. А это уникальная жемчужина архитектуры, которую больше не построят", — рассказала заместитель директора Музея западного и восточного искусства Екатерина Михейцева.

Судьбу похищенных музейных ценностей уже расследуют правоохранительные органы. Уничтожение объектов культурного наследия – это военное преступление. Каждый случай документируется. Оценивают степень повреждений, чтобы впоследствии разработать проект реставрации.

"Этот этап длиннее и он будет стоить явно достаточно значительных сумм денег. Поэтому мы сейчас проводим целый ряд переговоров с разными странами, чтобы такое финансирование обеспечить", – рассказала заместитель министра культуры Екатерина Чуева.

Отец Александр тоже ждет специалистов, которые опишут повреждения старинной церкви и подскажут, с чего начинать. Вместе с прихожанами они готовы самостоятельно отстроить этот памятник архитектуры.

"Главное – чтобы наши ребята победили и эту нечисть выбросили из нашего края. А все остальное восстановится. Люди полны энтузиазма. Главное – чтобы они сюда больше не приходили", – рассказал священник.

Издевательства над украинской культурой: россияне украли скифское золото и уничтожают церкви

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