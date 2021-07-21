Изгонял бесов без мяса, молочки и врачей: отец замученного голодом в Одессе подростка "покаялся"

Изгонял бесов без мяса, молочки и врачей: отец замученного голодом в Одессе подростка "покаялся"

Отец со своей стороны уверен, что делал все правильно.

16-летнего мальчика с анорексией спасают в Одессе. При росте метр восемьдесят подросток весит тридцать килограммов.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

В реанимацию областной детской больницы его привезли на «скорой». Родители обратились к медикам только тогда, когда юноша не смог даже пить воду. Особого диету сына посадил отец, якобы по совету духовного наставника. Строгий пост привел к крайней степени истощения парня, и только чудом во внутренних органах не возникло непоправимых изменений, говорят медики.

«Мальчик был в тяжелом состоянии с анорексией, с обезвоживанием... Начали кормление энтеральное, частично парентеральное. Сегодня выглядит совсем иначе ... Если осложнений не будет, потихоньку будет набирать вес», — уверяет заведующий отделением интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.

Отец со своей стороны уверен, что делал все правильно. Называет строгие ограничения в питании сына «духовным лечением».

«От беснования, нападения духов нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть. Духовная борьба должна быть духовной борьбой ... Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь перед Богом и больше этого не повторится», — утверждает отец мальчика Андрей Гаслов.

Новости Украины: в Одессе отец "духовно лечил" сына, а после подростка госпитализировали с анорексией

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