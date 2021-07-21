Изгонял бесов без мяса, молочки и врачей: отец замученного голодом в Одессе подростка "покаялся"

Отец со своей стороны уверен, что делал все правильно.
16-летнего мальчика с анорексией спасают в Одессе. При росте метр восемьдесят подросток весит тридцать килограммов.
Об этом говорится в ТСН.16.45.
В реанимацию областной детской больницы его привезли на «скорой». Родители обратились к медикам только тогда, когда юноша не смог даже пить воду. Особого диету сына посадил отец, якобы по совету духовного наставника. Строгий пост привел к крайней степени истощения парня, и только чудом во внутренних органах не возникло непоправимых изменений, говорят медики.
«Мальчик был в тяжелом состоянии с анорексией, с обезвоживанием... Начали кормление энтеральное, частично парентеральное. Сегодня выглядит совсем иначе ... Если осложнений не будет, потихоньку будет набирать вес», — уверяет заведующий отделением интенсивной терапии Одесской областной детской клинической больницы Владимир Босенко.
Отец со своей стороны уверен, что делал все правильно. Называет строгие ограничения в питании сына «духовным лечением».
«От беснования, нападения духов нечистых бесов... Постная пища — ничего мясного, ничего молочного... и врачей, никаких врачей не должно быть. Духовная борьба должна быть духовной борьбой ... Я упустил момент резкого похудения, за что я каюсь перед Богом и больше этого не повторится», — утверждает отец мальчика Андрей Гаслов.