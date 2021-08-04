Изменение климата: в Боливии полностью высохло озеро площадью из полутора Киева

Власти Боливии объявила территорию местом экологического бедствия.

Природная катастрофа, грозящая уникальным традициям. В Боливии полностью высохло второй по величине озеро Поопо — оно было полутора Киева по площади. И теперь поселка, которые простояли там с давних времен, и не подчинившись, своего времени, испанским колонизаторам, рискуют исчезнуть сами.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

До сих пор в Поопо впадала река, которая несла воду из другого озера. Но из-за деятельности людей и засухи в реки изменилось русло, объем воды здесь упал еще в прошлом веке. И с тех пор падал, и падал.

«Вся земля потеплела на градус и две десятых. Но здесь в горах температура еще выше подскочила. Поэтому испаряется больше влаги», — объясняют местные исследователи.

Поопо раньше было огромное, но очень неглубокое, полтора-три метра. Ожесточенные оптимисты из местных продолжают верить: озеро вернется. Ведь и раньше оно уже пересохло. Однако у ученых с каждым месяцем наблюдений — прогнозы только ухудшаются.

«Эта долина уже никогда не станет озером. Здесь накопилось много соли. Даже если выпадет достаточно дождей — фауна, флора — больше не оживет», — добавляет ученый.

Вслед за фламинго, которых здесь больше не встретить, бывшие острова покидают люди, питавшиеся рыбой из озера. Их предки жили здесь, в Андах, испокон веков, даже испанцы сюда не добрались. Но климатическое бедствие оказалось более жестоким чем колонисты.

«Там, где раньше был остров, почти не осталось людей. Семьи едут, потому что не могут выжить без воды», — объясняют местные.

Власти Боливии объявили территорию местом экологического бедствия, по приблизительным подсчетам чтобы возродить второй по величине озеро в стране — понадобится 130 миллионов долларов.

Новости мира: в Боливии полностью высохло озеро Поопо размером полтора Киева

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