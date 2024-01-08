Изменение тактики, опасные дроны и где ожидается "большое наступление" РФ: что известно о ситуации на фронте

Корреспондент ТСН Андрей Цаплиенко побывал на одной из позиций украинских пограничников у Бахмута. Здесь оккупанты сосредоточились на селе Богдановка, очень активно его уничтожают.

Об этом говорится в материале ТСН.

Новая тактика россиян

Оккупанты продолжают использовать хорошо знакомую нам тактику - штурмовых волн в группах от нескольких человек до 50 бойцов. Но с новыми деталями - пограничники говорят, они заметили, что первыми отныне идут профессиональные штурмовики. Если им удалось продвинуться, за ними второй волной, сразу посылают "копателей", чья задача быстро выкопать окопы и закрепиться. Далее окопы заполняют мобилизованные.

Если же штурм получился неудачный, то украинские позиции начинает сравнивать с землей российская артиллерия. Да и не только позиции, но и те населенные пункты на Донбассе, до которых оккупанты могут дотянуться. Просто сравнивают с землей.

Новые дроны на фронте

Но в целом конфигурация линии фронта мало изменилась с Нового года. Авдеевку оккупанты так и не взяли, хотя обещали до 14, в Новый Год, другие ставили сроки. Андрей Цаплиенко отмечает, что это удалось благодаря удачному применению FPV-дронов, на которые мы собираем всей страной.

Андрей Цаплиенко

Также есть информация о новых дронах у окупантов.

"Против таких дронов, говорят, бессильные средства окопного РЭБ, они увереннее приводятся и долетают, но пока они существуют на уровне экспериментов. Однако, это для нас сигнал — поторопиться с нашими разработками", — отмечает Цаплиенко.

Где могут наступать россияне?

Корреспондент ТСН отмечает, что есть слухи о том, что оккупанты попытаются провести мощное наступление на Харьковщине и снова захватить Купянск, даже называют дату, 15 января.

"Но, мне кажется это обманка, они попытаются сосредоточиться на другой задаче — захвате нашего форпоста под Бахмутом, города Часов Яр. Об этом, кстати, говорят бои в районе Богдановки, о которых я говорил, с целью пробиться к водоканала Северский Донец — Донбасс и таким образом выйти на Часов Яр", — говорит Цаплиенко.

ТСН

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ❓❗️ Пойдет ли Россия в активное наступление под Харьковом?! Комментарий от Андрея Цаплиенко

Напомним, Вилкул рассказал о последствиях удара по Кривому Рогу.

Читайте также: