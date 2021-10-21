"Изменения смысла в жизни": Марк рассказал об эмоциях от рождения первенца

Приятной новостью поделилась жена нацгвардейца в социальной сети.

У Виталия Маркива родился ребенок и своими эмоциями он поделился с журналистами ТСН.

Украинский нацгвардеец почти три года продержали в итальянской тюрьме за якобы причастность к гибели иностранного журналиста на войне в Донбассе. После многочисленных судов суд в Милане полностью оправдал Маркива и почти год назад он вернусь домой. И вот жена военного порадовала всех новостью — в семье Марковых родился сынишка.

«Очень много эмоций. Я был в комнате ожидания, только услышал первый плач, ну не знаю, что-то перемкнуло... И сразу стало понятно, что это новая страница в нашем совместной жизни, и который меняет смысл в жизни, полностью оно меняет», — заверил Марков.

Диана Маркив

Маркив, признался, что пока не может овладеть свои эмоции. «Потом увидел малого, так как раз посмотрели, так сошлись на глазах, типа ты мой, а я твой. Знакомство прошло замечательно, классный малый, здоровый, многочисленный», — добавляет нацгвардеец.

Семья решила пока держать в секрете, как назовут сыночка, но только у ребенка появится свидетельство о рождении, обещали поделиться радостью.

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