Изменения в мобилизации-2025: стало известно о срочных нововведениях для украинцев

Призыв "дедов", время задержания и изъятия телефонов – это далеко не все сюрпризы, с которыми может столкнуться военнообязанный при мобилизации. Однако есть и приятные новости. К примеру, непрерывное бронирование.

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Мобилизация продолжается

В Украине продолжается усиленная мобилизация. Все военнообязанные мужчины должны стать на военный учет. Мобилизации подлежат военнообязанные от 25 до 60 лет (до 25, только если имеют военный опыт – срочную службу или военную кафедру).

В ТЦК разъяснили ряд важных нюансов для украинских мужчин. В частности, заместитель начальника РТЦК и СП в Киеве майор Лариса Козак на пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" 14 января заверила, что полиция не имеет права мобилизовывать военнообязанных без сотрудников ТЦК — только проводить оповещения.

Работники ТЦК могут мобилизовывать граждан без полиции. В то же время, Козак обратила внимание, что работники ТЦК не наделены ни правоохранительной, ни розыскной функциями, ни функцией привлечения к ответственности. Задерживать имеет право только полиция. Однако, учитывая многочисленные видео в соцсетях, на практике это далеко не всегда соблюдается. На намек, что военные ТЦК участвуют в задержаниях, Козак отвечает, что во время админзадержания граждан работники ТЦК " способствуют работникам полиции ".

Мобилизация в Украине/Коллаж ТСН.ua

На сколько могут задержать

По словам Козака, полицейским в составе групп оповещения и сотрудникам ТЦК разрешено осуществлять розыск граждан, уклоняющихся от установленных правил военного учета. Это охватывает вопросы и задержания, и доставки в помещение ТЦК. Офицер говорит, что в случае совершения злостного неповиновения работникам полиции или работникам ТЦК таких граждан могут задержать в соответствии с законодательством Украины сроком до трех часов. В случае, если гражданин оказывает сопротивление с применением физического воздействия, срок такого задержания может длиться трое суток.

"Если мы говорим о тех роликах, когда люди, как кажется общественности, насильно помещаются в транспортные средства, то если разбирать полную картину – это было неповиновение, административный протокол о задержании."

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Удаление мобильных телефонов

Сотрудники территориальных центров комплектования не вправе конфисковывать мобильные телефоны. Однако майор Козак отметила, что именно помещение ТЦК – это режимный объект с ограниченным доступом. Поэтому в некоторых кабинетах использование телефонов запрещено.

"Забирать средства сотовой связи – нет, РТЦК такого права не имеет. Ограничить – да. Общение только в отведенных для этого местах. Некоторые кабинеты категорированы и проводить там работу со средствами сотовой связи запрещено даже нам. Даже мы ими там не пользуемся."

Время для решения бытовых вопросов

Заметим, что недавно из-за запрета мобилизованному пользоваться телефоном возник скандал. Поскольку мужчина проживал сам, дома у него остался закрыт кот. Животное провело 6 суток закрытым в помещении без продовольствия и воды, и едва не погибло. Мужчине сначала не позволили позвонить по телефону или хотя бы передать ключи знакомым. Майор Лариса Козак сказала, что ей неизвестны случаи, когда военнообязанным запрещали передать ключи или пообщаться с близкими людьми. Она заверила, что для решения бытовых вопросов каждому военнообязанному дают время. Но это предусмотрено для пришедших в ТЦК без нарушения. Такие военнообязанные имеют два месяца.

"Для граждан, которые доставлены как нарушители, такой возможности нет."

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Мобилизация "дедов"

Напомним, что 23 сентября нардеп Алексей Гончаренко заявил, что в Сухопутных войсках приняли директиву о том, что мужчины в возрасте 50-60 лет могут быть мобилизованы только по отдельному мобилизационному распоряжению.

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua пояснила, что этой директивы Командование Сухопутных войск нет в открытом доступе, поскольку это документ только для служебного пользования. Нардеп Федор Вениславский впоследствии пояснил, что после 50 лет будут мобилизовать только тех мужчин, у которых есть дефицитные военно-учетные специальности. В Волынском ОТЦК заявили, что все равно будут брать "дедов", потому что нет законодательного запрета на их мобилизацию. И вот Лариса Козак из Киевского ТЦК подтвердила – мобилизация мужчин старше 50 лет не остановлена – она продолжается. Она уверяет, что категория граждан 50+ – это будущие водители, логисты, тыловики. По словам майора, она не видела лично случаев отправки граждан 50+ на "непосредственно боевые должности".

Повестки забронированным

Примечательно, что Козак отметила, что повестки генерируются и направляются через портал "Укрпочта" с использованием Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов. Они поступают без определения наличия отсрочки или наличия бронирования. Поэтому даже забронированным лицам могут поступать повестки, и игнорирование повестки может привести к административной ответственности. Добавлю, что можно оформить непрерывную отсрочку от мобилизации. По словам главы Минцифра, работодатели могут оформлять бронирование без необходимости ждать 72 часа.

"Теперь руководители могут подавать списки на бронирование раньше времени. Никаких пауз между истечением предыдущего срока и оформлением нового — для непрерывной отсрочки работников."

По словам Федорова, заявления на бронирование можно подать с 22 января по 1 марта 2025 года.

"Актуальное бронирование действует до 28 февраля 2025 года, но можно отменить его раньше времени и оформить новое без перерывов."

Алгоритм оформления бронирования работника на портале "Действие": зайдите в кабинет гражданина; выберите раздел "Подать заявление"; укажите данные кандидатов для бронирования; подтвердите, что работник получает зарплату более 20 тысяч гривен; проверьте вводимые данные и подпишите заявление.

Михаил Федоров также напомнил, что предприниматели должны обновить статус критичности до 28 февраля. Для этого необходимо представить пакет документов для подтверждения соответствия критериям соответствующего ведомства — Минэкономики, Минагро, Минэнерго, Минцифры или другого. Напомним, после 28 февраля, когда истекает срок действия текущих отсрочок от мобилизации, руководители критически важных предприятий будут иметь возможность "перебронировать" своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Действие". По словам народного депутата, члена комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Александра Федиенко, ТЦК в течение этого времени имеет право мобилизовать этих военнообязанных.

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Блокпосты на въезде в Киев

У Ларисы Козак поинтересовались, с чем связана массовая проверка документов на въездах в Киев, что влечет за собой значительные пробки, которые иногда продолжаются часами. Козак ответила, что ТЦК не имеют отношения к организации работы блокпостов и проверке документов у военнообязанных. По ее словам, этот вопрос относится к компетенции органов безопасности, в частности полиции, СБУ и военных, выполняющих задачи на блокпостах. Принимают решение о работе блокпостов в том числе и в Киевской областной военной администрации (КОВА).

Как уже сообщалось, Верховная Рада Украины 15 января поддержала законопроект №12405, предусматривающий очередное продление общей мобилизации.

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