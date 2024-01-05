Изменения в мобилизации будут касаться мужчин за границей — нардеп

Народный депутат из фракции "Слуга народа", глава украинской делегации в Парламентской Ассамблее НАТО Егор Чернев сообщил, что в законопроекте об изменениях в мобилизации фигурируют находящиеся за рубежом мужчины.

Об этом он говорил в эфире "1+1".

По его словам, по этой категории украинцев "больше вопросов пока, чем ответов".

Как известно, в Верховную Раду Украины внесли законопроект №10378 об усовершенствовании мобилизации и военного учета. Законопроектом предлагается внести ряд изменений в законы о мобилизации и военной службе.

В нем, в частности, предусмотрены меры, которые могут быть применены к военнообязанным за отказ явиться в ТЦК и СП, а также наказание за уклонение от мобилизации.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Секреты и гостайна скандального законопроекта о мобилизации! | Егор Чернев"

Напомним, власти также работают над вопросом возможного ограничения некоторых прав военнообязанных украинцев за границей, которые не станут на военный учет.

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