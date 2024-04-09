Изменения в мобилизации: драконовские штрафы и новые сюрпризы для уклонистов – что известно

ТСН.ua разбирался, кого еще могут мобилизовать и какие компании получили бронь для своих сотрудников.

Коллектив передвижного цирка получил бронь от мобилизации – это предприятие, по убеждению правительства, критически важно во время войны. И все это на фоне адской работы нардепов над правками в мобилизационный законопроект.

Какие штрафы предложили нардепы, кого еще могут мобилизовать и какие компании получили бронь для своих сотрудников, говорится в эксклюзиве TSN.UA.

Штрафы для уклонистов

8 апреля профильный комитет ВР рассмотрел законопроект, касающийся военных правонарушений. Суммы штрафов вас точно поразят. За нарушение законодательства об обороне и мобилизации предусмотрен штраф от 17 до более 22 тысяч гривен для граждан и от 34 тысяч гривен для юридических лиц. Также известно, что за отказ от прохождения медосмотра не предусмотрены тюремные сроки. Помимо штрафа граждане должны будут сообщить ТЦК свой реальный адрес, номер телефона и электронную почту.

Мобилизация осужденных

Более того, комитет рекомендовал Раде принять законопроект, разрешающий мобилизацию осужденных, но с исключениями.

"Предлагается брать на службу не всех. Не попадут лица, совершившие преступления против нацбезопасности, убийцы, насильники, педофилы и ДТП со смертельным исходом под действием алкоголя или наркотиков", – говорится в сообщении нардепа Бужанского.

Не пойдут на фронт

Штрафы и мобилизацию осужденных уже давно обсуждают нардепы. То ловите еще одну громкую новость.

По словам нардепа Ярослава Железняка, ГП "Передвижной цирк" получило статус критически важного предприятия, учреждения, организации для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период. Эта новость вызвала бурю хейта в соцсетях.

Реакция Минкульта

В Министерстве культуры не понимают такой хейт от общества, ведь бронирование – законное. Более того, и.о министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев отметил, что государственное предприятие подало на бронирование только 14 человек.

А вот комментарии украинцев отражают несколько иное мнение. Под сообщением и.о министра культуры и информационной политики собралось немало интересных высказываний.

По словам Карандеева, с начала полномасштабного вторжения установленный правительством алгоритм бронирования работников сферы культуры и медиа не изменялся – министерство бронирует работников театров, музыкальных заведений, цирков, без которых работа этих заведений невозможна.

Новые правила бронирования

Напомним, что Кабинет министров обнародовал новый порядок бронирования военнообязанных, предусматривающий отсрочку от мобилизации для 50% и более госслужащих и работников важных для страны предприятий в конце 2023 года.

А с 2024-го будут забронированы все работники Нацполиции Украины. Об этом заявлял нардеп Федор Вениславский: "все полицейские должны перейти из специального учета на всеобщий военный учет, но одновременно все полицейские 100% подлежат бронированию".

Меньше повезло органам госвласти и местного самоуправления. Там могут быть забронированы только руководители этих организаций. Что касается госслужащих категорий "Б" и "В", то среди них может быть забронировано до 50% человек. По другим категориям силовых структур и рабочих государственных предприятий тоже есть изменения, которые должны проголосовать в новом мобилизационном законопроекте.

Когда проголосуют мобилизационный законопроект?

Единственный вопрос – когда мобилизационный законопроект попадет в зал голосования? По словам нардепа Семинского, документ уже сформирован, все правки учтены.

Есть большая вероятность, что проголосуют законопороект во втором чтении уже 10-11 апреля. Об этом отмечает народный депутат Ярослав Железняк в своем телеграмм-канале.

Однако вопрос остается открытым, потому что нардепы снова не договорились. Об этом написала Марьяна Безугла в Facebook.

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СКАНДАЛЬНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ: драконовские штрафы и новые сюрпризы для уклонистов!