Изменения в мобилизации: с какими болезнями могут привести в армию — обзор

С 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны снова пройти ВВК.

Минобороны обнародовало список заболеваний, с которыми военнообязанные признаются пригодными к службе. Среди них — ВИЧ, туберкулез, гепатит, рак… В обществе снова намекают на "зраду". Кому-то "повезет" больше и он будет служить в тылу, а кого-то отправят на фронт. Степень пригодности определят на ВВК.

Обо всех нюансах скандального документа рассказала Виктория Панченко в эксклюзивном обзоре на YouTube-канале TSN.UA.

Степени пригодности к службе

С 18 мая все мужчины в возрасте 18-60 лет, которые имели статус "ограниченно пригодный", должны снова пройти ВВК. Это следует сделать до 4 февраля 2025 года. Медкомиссия должна будет дать только два вывода: пригодный или непригодный. Но самая пригодность будет делиться на категории. А именно:

пригодные (полностью);

пригодны к службе в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, учреждениях, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

пригодные по отдельным специальностям (например, сюда принадлежат кандидаты на поступление в высшие военные учебные заведения);

пригодны для выполнения специфических задач.

Непригодными военнообязанные также могут признать, однако с определенными уточнениями:

непригодны к военной службе с исключением из военного учета;

временно непригодны, нуждающиеся в лечении;

непригодны к военной службе с пересмотром через 6 месяцев.

Если раньше военным медикам не на что было опираться в определении пригодности или непригодности человека к службе, то теперь Минобороны обнародовало список заболеваний, с которыми могут мобилизовать. Соответствующий приказ Минобороны Украины от 27 апреля опубликован на сайте Верховной рады.

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В приложении с болезнями, состояниями и физическими недостатками, определяющими степень годности военной службы или службы в военном резерве, говорится, что граждане могут делиться на несколько категорий. Согласно этим категориям военнообязанные либо пойдут на фронт, либо будут служить в тылу. Однако все в рамках закона и объективно, уверяют в департаменте здравоохранения Министерства обороны Украины.

Степень пригодности к военной службе устанавливается ВВК в соответствии с Расписанием болезней, пояснением к Расписанию болезней и таблицы дополнительных требований к состоянию здоровья (приложения 1-3 Положения о ВВЭ в ВСУ).

Важно, что проходить ВВК теперь нужно по собственной инициативе. Направление на ВВК должно предоставить орган или лицо. Для военнообязанного – ТЦК и СП. Для военнослужащего – командир части или учреждение здравоохранения, в котором военнослужащий проходит лечение или реабилитацию, ТЦК и СП, в котором он состоит на учете во время своего отпуска.

С какими болезнями могут мобилизовать

Список болезней, с которыми могут признать пригодными к службе в армии, впечатляет.

С клинически вылеченным туберкулезом принимают на службу в ТЦК и части обеспечения, а если диагностированы только "остаточные явления" после излеченного туберкулеза, то таких мужчин вообще признают пригодными.

С ВИЧ непригодны только те, у кого он прогрессирует. Другие носители вируса могут либо служить в тыловых частях и ТЦК, либо, если речь идет о бессимптомных носителях – на фронте.

Военнообязанные с инфекционными болезнями, передающимися половым путем (сифилис, гонококковая инфекция, болезни, вызванные хламидиями, трихомонадами и микоплазмами) временно непригодны и требуют лечения.

Относительно рака – вполне пригодны те, кто страдает болезнью на стадии устойчивой ремиссии. С учета снимут только неоперабельные и с метастазами в теле. Тех, кто прооперировал первичную опухоль или она у них медленно прогрессирующая, могут направить на службу в тыл. То же, если у них рак кожи или нижней губы.

Люди с тяжелыми и умеренно выраженными стойкими психическими расстройствами считаются непригодными к военной службе с исключением из военного учета. Военнообязанные с легкими психическими проявлениями считаются пригодными для службы в воинских частях обеспечения, ТЦК и СП, ВУЗах, учебных центрах, медицинских подразделениях, подразделениях логистики, связи, оперативного обеспечения, охраны.

Военнообязанные с стойкой компенсацией последствий острого заболевания головного мозга или закрытой черепно-мозговой травмы также считаются пригодными. При этом люди с шизофренией считаются непригодными.

Весь список болезней можно посмотреть в документе на сайте Верховной Рады.

Мобилизируют ли лиц с инвалидностью

В соответствии с Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", не подлежат призыву на военную службу при мобилизации лица с инвалидностью в соответствии с заключением ВВК. Они могут быть призваны на военную службу только по их согласию и только по месту жительства.

Мужчины от 25 до 55 лет, получившие ІІ или ІІІ группу инвалидности после 24 февраля 2022 года, должны пройти медицинское освидетельствование повторно, чтобы подтвердить его выводы. Однако это условие не касается военнослужащих – получивших травмы при участии в боевых действиях.

Если же поступит повестка, нужно прийти в военкомат в указанное время и иметь с собой документы, подтверждающие инвалидность.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео "Рак, ВИЧ, туберкулез, гепатит?! С какими болезнями могут мобилизовать?!"

Напомним, с 4 мая военные и военнообязанные проходят ВВК по новым правилам. Они прописаны в изменениях к приказу 402, изданным Минобороны.

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