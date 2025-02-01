Изменения в Украине c 1 февраля: топ шокирующих нововведений

С 1 февраля 2025 года украинцев ждет ряд изменений. В первую очередь, они касаются новых лимитов на переводы средств.

Украинцев ждут изменения. Нововведения ожидаются в ЖКХ, перевозках, выплате пенсий и соцпомощи ВПЛ, мобилизационных процессах и других сферах.

Что изменится с 1 февраля – смотрите в эксклюзиве TСН.ua.

Изменения для украинцев

С 1 февраля украинцев ждет ряд нововведений. В частности, "Укрзализныця" уменьшает скидки на международные поезда в Польшу и Венгрию. Это означает, что пассажиры увидят существенное повышение стоимости билетов. Вырастет стоимость билетов в Польшу и Венгрию, цены на рейсы в Австрию и Молдову останутся без изменений.

Изменения коснутся и мобилизационных процессов. Согласно новому порядку бронирования, предприятие должно подтвердить статус критичности до 28 февраля 2025 года. Компании, которые не подадут документы на переподтверждение, лишатся статуса критически важных, а все их работники потеряют бронирование. А те, кто подтвердит, смогут бронировать работников на год.

После 28 февраля руководители критически важных предприятий смогут перебронировать своих работников в течение 72 часов с помощью портала "Дія".

Адвокат Марина Бекало в комментарии сайта ТСН.ua рассказала, что военнообязанные, которых работодатели не успеют забронировать или если предприятие потеряло статус критически важного, потеряют бронирование с 28 февраля 2025 года и соответственно отсрочку и могут быть призваны на военную службу во время мобилизации .

"В случае, если военнообязанный работник стоит на военном учете, в трудовых отношениях с бронирующим его предприятием уточнил вовремя свои персональные данные и не находится в розыске, в течение 72 часов с момента формирования списка средствами Единого государственного реестра призывников, военнообязаных и резервистов берется на специальный военный учет на срок действия отсрочки в автоматическом режиме", — уточнила она.

Также мужчины, по выводам ВЛК ранее признанные "ограниченно пригодными", должны пройти ВЛК и актуализировать свой статус до 5 февраля 2025 года. Если они этого не сделают, то могут получить штраф в размере 17–25 тысяч гривен. Добавим, что в Украине была введена новая система электронных направлений на военно-врачебную комиссию. Теперь граждане, подлежащие военному учету, смогут получить направление без очередей в территориальных центрах комплектования. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Новая помощь для ВПЛ и выплаты

Начиная с 29 января 2025 года, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут подать документы на назначение субсидии на аренду жилья. Как говорится на портале "Дія", воспользоваться субсидией могут семьи внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которые отвечают следующим критериям:

не имеют собственного жилья с общей площадью более 13,65 кв. м на каждого члена семьи

тратят более 20% совокупного дохода семьи на аренду квартиры

имеют уничтоженное или поврежденное жилье до степени, непригодной для проживания, о чем есть данные в Реестре поврежденного и уничтоженного имущества или соответствующий акт комиссионного или технического обследования

не получают выплаты на проживание ВПЛ, члены семьи не имеют задолженностей по выплате алиментов

Тарифы на коммунальные услуги

Также с 1 февраля в Украине вводятся новые условия использования электроэнергии на отопление. Теперь действие льготного тарифа будет четко ограничено определенным объемом потребления.

Отмечается, что для этой категории цена будет снижена на три месяца – до 30 апреля 2025 года.

За 1 кВт электроэнергии нужно будет платить 2,64 гривны – это если объем потребления в месяц не превышает 2000 кВт. Тариф за киловатт выше этой нормы составит 4,32 грн/кВт-ч. Такой тариф был и раньше. Впрочем, существовали другие условия.

Так, если потребитель использовал 2300 кВт, то автоматически приходилось платить по 4,32 грн. за все 2300 кВт.

За 2000 кВт вы заплатите 2,64 грн, а за 300 – по 4,32 грн. Цены на газ для потребителей также останутся фиксированными до 30 апреля 2025 года. Украинцы, обслуживаемые компанией-газопоставщиком "Нафтогаз" (а это 98%), будут платить по тарифу 7,96 гривны за кубометр голубого топлива.

Лимиты на денежные переводы

С 1 февраля украинские банки введут ограничения на денежные переводы между физическими лицами, установив месячный лимит в 150 тысяч гривен для платежей по реквизитам IBAN. Это нововведение будет касаться только клиентов, у которых нет документально подтвержденных доходов. Банки будут классифицировать таких клиентов по трем группам риска: "высокий", "средний" и "низкий". Для каждого из них предусмотрены отдельные ограничения.

Для клиентов с "высоким" уровнем риска лимит составит 50 тысяч гривен в месяц. Для "средней" и "низкой" групп риска ограничения будут действовать в два этапа:

с 1 февраля 2025 года – до 150 тысяч гривен

с 1 июня 2025 года – до 100 тысяч гривен

Выплаты родственникам пленных и без вести пропавших

С 1 февраля 2025 года вступают в силу изменения в Закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей". Роман Лихачев, военный адвокат и юрист Центра оказания поддержки ветеранам, рассказал, что попавший в плен или считающийся без вести пропавшим денежное обеспечение военного составляет около 120 тысяч гривен в месяц.

Ранее полные выплаты ежемесячно должна была получать жена (супруг) военного. То есть у защитника или защитницы могут быть родители, дети, однако выплаты все равно должны получать только жена или муж. С 1 февраля, если такого распоряжения нет, деньги выплачиваются следующим образом:

50% денежного довольствия должны быть распределены равными долями между представителями первой очереди — женой (супругом), законными представителями несовершеннолетних детей, детьми из лиц с инвалидностью с детства или их законными представителями и родителями военных (кроме получающих от него алименты, а также родителей, лишенных родительских прав)

если же военный нет представителей первой очереди, то 20% обеспечения распределяются равными долями между представителями второй очереди – совершеннолетними детьми, родными братьями (сестрами), законным представителем которых является военный

Невыплаченная доля денег (50% или 80%) должна оставаться в воинской части и выплачиваться бойцу в случае возвращения его из плена или появления, если он был признан пропавшим без вести.

Добавлю, что согласно нововведению, военнослужащий может самостоятельно определить, кто и какую сумму должен получить в случае, если он попадет в плен или признают пропавшим без вести. Для этого ему нужно составить личное распоряжение.

Прибавки к пенсиям и изъятие средств

Граждане Украины, которым в феврале исполнится 70, 75 или 80 лет, могут получить прибавку к пенсии. Тем не менее, такую помощь могут получать украинцы, общий размер пенсии которых не превышает размер средней заработной платы в Украине, которая применяется для исчисления пенсии за 2020 год, а это 10 340 гривен. В первую очередь речь идет о "возрастных" доплатах, которые выплачиваются дополнительно к основной пенсии по всей Украине.

В зависимости от возраста пенсионеры могут получать следующие доплаты:

в возрасте от 70 до 75 лет – 300 гривен

в возрасте от 75 гривен до 80 лет – 456 гривен

украинцы старше 80 лет – 570 гривен

Следует заметить, что в феврале "Ощадбанк" может вернуть остатки средств с пенсионных счетов ВПЛ. Согласно бюджету на 2025 год, деньги могут забрать со счетов в следующих случаях: человек не прошел идентификацию за последние полгода; пенсионный счет не использовался в течение года.

Налоги на авто

В 2025 году Министерство экономики Украины вводит новый налог для владельцев автомобилей в возрасте до пяти лет, чья стоимость превышает три миллиона гривен.

Отмечается, что сумма отчислений составит 25 тысяч гривен в год на каждый автомобиль. В случае окончания пятилетнего возраста легкового автомобиля в течение отчетного года налог уплачивается за период с 1 января текущего года до начала месяца, следующего за месяцем, в котором возраст такого автомобиля достиг (достигнет) пяти лет. Список моделей автомобилей, подпадающих под новый налог, станет известен после 1 февраля 2025 года, когда Минэкономики опубликует соответствующий список. Вероятно, в эту категорию войдут премиальные марки, такие как Audi, BMW, Mercedes-Benz, Porsche и т.д. Уплатить налог владельцы должны в течение 60 дней после получения уведомления от налоговой службы, но не позднее 1 июля.

Цены на продукты

Заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук рассказал, что в феврале и марте ожидается общий рост цен на продукты питания, особенно на овощи, поскольку запасов в зимний период становится меньше. По словам Марчука, также будут дорожать молочные продукты и хлеб.

На ценовую политику влияют инфляция, сезонность, война (из-за мобилизации значительная часть рабочей силы недоступна, что заставляет производителей инвестировать в технику, а это повышает себестоимость продукции), а также акцизы на горючее, фактически влияющие на цены с начала 2025 года.

Как считает Денис Марчук, цены могут вырасти на 10-15%, однако это будет происходить постепенно.

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