Изменения в Украине с 1 июля: рынок земли, прожиточный минимум и цены на коммунальные услуги

Уже в июле в Украине ожидают ряд изменений, которые давно обсуждают.

ТСН.ua собрал информацию об основных новациях и изменениях, которые ожидают украинцев с 1 июля 2021 года.

Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля. Так, для трудоспособных украинцев он составит 2 тыс. 379 грн.

К прожиточному минимуму привязано много выплат. То есть, возрастут выплаты по безработице, выплаты беременным и по родам, а также выплаты одиноким матерям.

Таким образом, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум составит:

В Украине открывается земельный рынок

1 июля в Украине прекращает действие мораторий на продажу земли, введенный ровно 20 лет назад, в 2001 году. А вместе с тем открывается рынок земли. Соответствующий закон №552 украинский парламент принял в ночь на 31 марта 2020 года.

"Эта норма закреплена в Конституции, но фактически была невозможной из-за действия моратория. Нет ни одной успешной страны, где действовал бы мораторий на введение цивилизованного рынка земли. С 1 июля его не будет и в Украине", — подчеркнул 29 июня в своем заявлении глава правительства Денис Шмыгаль.

Украинцы смогут свободно покупать и продавать земельные участки сельскохозяйственного назначения. Правда, ряд ограничений все еще остается. В частности, для бизнеса: украинские предприятия не смогут покупать землю до 2024-го, а иностранные — смогут только в случае принятия соответствующего решения на всеукраинском референдуме. Иностранцы, а также предприятия, владельцами которых являются иностранцы, от 1 июля не смогут становиться владельцами украинских сельскохозяйственных земель. Но эта норма может быть отменена позже — законодательством предусмотрено проведение референдума, на котором украинцы определят, предоставлять ли иностранцам право покупать сельскохозяйственные земли.

По данным Государственной налоговой службы, по состоянию на 1 января 2021 нормативная оценка гектара необрабатываемых в течение длительного времени сельскохозяйственных угодий колебалась от 21,4 тыс. до 33,6 тыс. грн, а стоимость обрабатываемых земель — от 27,0 тыс. до 74, 1 тыс. грн в зависимости от регионов.

Associated Press

Цена электроэнергии в Украине в июле остается неизменной

Кабмин продлил действие фиксированной цены на электричество для населения в размере 1,68 грн за кВт-ч до 1 августа 2021 года. Стоит отметить, что действующий тариф — 1,68 гривны за киловатт-час должен был действовать только до конца июня и эксперты предполагали, что с 1 июля цены на электричество могут возрасти. Но правительство решило оставить нынешнюю стоимость еще на месяц — до 1 августа.

Таким образом, правительство внесло изменения в постановление Кабмина №483 от 5 июня 2019 "Об утверждении Положения о возложении специальных обязанностей (ПСЗ) участников рынка электрической энергии для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электрической энергии", продлив действующую редакцию еще на месяц. Ранее этого требовали и в Минэнерго Украины — там выступили за продление срока действия действующей модели возложение специальных обязанностей на рынке электроэнергии для населения до 1 августа. Все это для того, чтобы защитить социально уязвимые слои населения и обеспечить предприятиям возможность для модернизации производственных мощностей и стабильной работы.

pixabay.com

Стоимость газа для населения повысится

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в июле еще на 10% — до 13,13 грн за куб. м, тогда как годовой фиксированный тариф составляет 7,96 грн за куб. м.

В июне цена была повышена до 11,94 грн за куб. м — таким образом июльская цена на 10% выше стоимости в предыдущем месяце.

Тогда в компании рост цены объяснили ситуацией на европейском рынке, где цены на газ являются одними из самых высоких за последние 4-5 лет, и по состоянию на начало июня продолжали расти. Там добавили, что такая тенденция на европейском рынке обусловлена колебаниями цен на энергорынке из-за того, что Российская Федерация искусственно ограничивает поставки газа с целью создания давления для завершения строительства газопровода "Северный поток-2".

УНИАН

1 июля начинают действовать повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков

Национальный банк Украины вводит повышенные веса риска для необеспеченных потребительских кредитов банков. Повышение пройдет в два этапа:

до 125% — от 1 июля 2021 года;

до 150% — с 1 января 2022 года.

Введение повышенных весов риска увеличит устойчивость банков к потенциальным кризисным явлениям, защитит сектор от накопления системных рисков и в целом будет способствовать сохранению финансовой стабильности. Сегмент потребительского кредитования и в дальнейшем будет оставаться прибыльным и привлекательным для банков, однако их кредитная политика станет более взвешенной.

Текущие веса риска потребительских кредитов на уровне 100% и минимальные требования достаточности регулятивного капитала 10% означают, что на каждые 10 грн кредита банк должен держать 1 грн регулятивного капитала. Двухэтапное повышение весов риска до 150% увеличит потребность в капитале под потребительские кредиты в полтора раза до 1,5 грн, создавая дополнительный запас 0,5 грн в случае неблагоприятных условий. Таким образом, увеличится доля необеспеченных потребительских кредитов, которые банки будут финансировать не депозитом вкладчиков, а собственным капиталом.

Напомним, министр энергетики заявил, что месячные цены на газ для населения продолжат расти. Об этом он заявил во время доклада в Верховной Раде 18 июня.