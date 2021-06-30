Изменения в Украине с 1 июля: рынок земли, прожиточный минимум и цены на коммунальные услуги

Какие изменения и нововведения ожидать украинцам.
Уже в июле в Украине ожидают ряд изменений, которые давно обсуждают.
ТСН.ua собрал информацию об основных новациях и изменениях, которые ожидают украинцев с 1 июля 2021 года.
Увеличение прожиточного минимума
Госбюджет предусматривает увеличение прожиточного минимума в Украине с 1 июля. Так, для трудоспособных украинцев он составит 2 тыс. 379 грн.
К прожиточному минимуму привязано много выплат. То есть, возрастут выплаты по безработице, выплаты беременным и по родам, а также выплаты одиноким матерям.
Таким образом, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум составит:
- для трудоспособных украинцев — 2 тыс. 379 грн;
- для детей до 6 лет — 2 тыс. 13 грн;
- для детей от 6 до 18 лет — 2 тыс. 510 грн;
- для граждан, утративших трудоспособность — 1 тыс. 854 грн.