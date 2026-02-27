Изменения в Украине с 1 марта: к чему надо быть готовым

Изменения в марте будут касаться мобилизации / © ТСН

С первого дня весны украинцев ждут изменения, которые будут касаться мобилизации, выплаты пенсий, а также некоторых цен.

Что именно изменится с 1 марта, читайте в материале ТСН.ua.

Мобилизация и отсрочки

В Украине должна начаться комплексная реформа мобилизации, которая должна решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны. Изменения ожидают уже в марте.

В частности, по словам нардепа Анны Скороход, тех, кто уклоняется от мобилизации, хотят ограничивать так же, как и тех, кто не платит алименты.

«Уже в марте соответствующие законопроекты будут рассматривать», — написала она на своей странице в соцсети.

Председатель подкомитета по государственной безопасности, обороне и оборонным инновациям профильного парламентского комитета Федор Вениславский объяснил, что главная задача мобилизационных изменений — прекратить «бусификацию», чтобы все процедуры происходили в рамках закона и в соответствии с обеспечением прав человека.

Никаких дополнительных изменений в законодательстве по сужению прав лиц с инвалидностью в марте 2026 года не ожидается.

«23 статья Закона о мобилизации содержит перечень категорий военнообязанных, которым предоставляется отсрочка в военное время. В этот список входят, в частности, лица с инвалидностью любой группы. Временное освобождение от призыва может действовать 6-12 месяцев с повторной комиссией, или предоставляться бессрочно, в зависимости от тяжести состояния», — говорится в разъяснении правовых норм.

Мобилизация гражданина с инвалидностью является абсолютно невозможной исключительно при условии, если человек имеет на руках соответствующую справку от медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) и должным образом официально оформил отсрочку в Территориальном центре комплектования и социальной поддержки.

Индексация пенсий

В Украине с 1 марта пенсии и страховые выплаты для миллионов украинцев проиндексируют на 12,1%.

«Такой размер повышения превышает уровень инфляции за прошлый год и позволит поддержать уровень доходов людей в условиях роста цен», — заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

Перерасчет произойдет автоматически и охватит почти все основные виды пенсий:

по возрасту,

военные,

по инвалидности,

из-за потери кормильца,

другие специальные пенсии для бывших работников органов местного самоуправления, госслужащих и ученых.

Также проиндексированы минимальные пенсионные выплаты для лиц с инвалидностью вследствие войны, участников боевых действий и страховые выплаты гражданам, пострадавшим от несчастных случаев.

Выплаты семьям погибших и пропавших без вести защитников

Министерство обороны Украины сообщило о новых изменениях в выплатах для семей военных, которые имеют статус погибших или пропавших без вести.

Верховная Рада приняла законопроект № 13646 о социальной защите военных.

По словам министра обороны Михаила Федорова, введен «единый и прозрачный подход к выплатам — без разных правил при „одинаковых обстоятельствах“. Определена предельная сумма выплат — 15 миллионов гривен для всех семей защитников.

Как пояснили в Минобороны, отныне семьи погибших и пропавших без вести будут получать одинаково справедливую социальную поддержку.

В разъяснении говорится, что в случае предоставления статуса пропавшего без вести воинская часть начисляла военнослужащему ежемесячное денежное обеспечение, которое полностью или частично получала семья. В случае признания воина погибшим дополнительно назначалась единовременная денежная помощь в размере 15 млн грн.

Зато семьям военных, чья гибель была подтверждена сразу, назначалась только единовременная денежная помощь — 15 млн грн.

Отныне семьи пропавших без вести продолжат получать их денежное обеспечение. В случае признания таких военнослужащих погибшими, родным будет назначена разница между суммой ранее выплаченных средств и 15 млн грн.

Доплаты по 20 тысяч

Государство предусмотрело выплату в размере 20 тысяч гривен для работников аварийно-восстановительных бригад. Речь идет о специалистах, которые ежедневно рискуют жизнью, ликвидируя последствия российских террористических ударов.

В Министерстве энергетики уточнили, что помощь могут получить сотрудники:

топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

«Укрзализныци».

Важным условием является непосредственное привлечение к аварийно-восстановительным работам независимо от формы собственности предприятия. Программа рассчитана на период январь-март 2026 года. Первые выплаты должны поступить на счета работников уже до конца февраля.

Обновление программы «Национальный кэшбэк»

С 1 марта 2026 года программа «Национальный кэшбек» получает новые правила: единая ставка 10% заменяется на 5% или 15%, в зависимости от категории товаров.

15% кэшбэка будут начисляться на украинские товары в категориях с высоким уровнем импорта (более 35% в потребительской корзине). Сюда входят: одежда, обувь, косметика, бытовая химия, товары для дома, ремонта и животных, канцелярия, а также некоторые продукты — твердые и мягкие сыры, определенные виды макарон и круп.

5% кэшбэка будут действовать на украинские товары с меньшим уровнем импорта (до 35%). Это, в частности, хлеб, мясо, молочная продукция (кроме сыров), яйца, масло, овощи, фрукты, рыба, консервы, сладости, снеки, напитки, соусы, а также лекарства и товары для сада.

Чтобы проверить, начисляется ли кэшбек и какая именно ставка, в приложении «Дія» предусмотрен сканер штрихкодов: достаточно навести камеру на товар.

Изъятие части гривневых банкнот

Со 2 марта 2026 года Национальный банк Украины (НБУ) полностью изымает из наличного обращения старые банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен образцов 2003-2007 годов. Их заменят соответствующими металлическими монетами по всей территории государства для оптимизации финансовых затрат.

Мелкие банкноты окончательно перестанут быть официальным средством платежа. Это означает, что ими больше невозможно будет рассчитаться в магазинах, аптеках, транспорте или заведениях сферы услуг. Все торговые сети и финансовые учреждения прекратят принимать их для любых платежных операций.

Государство предусмотрело достаточно времени для бесплатного обмена старых денег на актуальные монеты или банкноты других номиналов. Сделать это можно будет без комиссий или ограничений во всех отделениях украинских банков до 26 февраля 2027 года.

В уполномоченных учреждениях, таких как Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк и ПУМБ, процедура обмена продлится дольше — до 28 февраля 2029 года включительно. А непосредственно в Национальном банке услуга пока остается бессрочной.

Цены на бензин и дизель

Эксперты прогнозируют, что в марте есть высокая вероятность роста цен на бензин и дизельное топливо в Украине. Главная причина внешняя — возможность новой большой войны на Ближнем Востоке.

Украинский рынок топлива очень чувствителен к новостям об Иране, поскольку мы полностью зависим от мировых цен. Сейчас сложно спрогнозировать, каким будет подорожание в случае эскалации конфликта, однако в прошлый раз в Украине цены повысились на 3 грн/л.

По информации мониторинговых структур рынка топлива, средняя цена бензина А-95 на конец февраля равна 61,50 грн/л, средняя цена ДТ — 61,20 грн/л. Ценовой коридор по А-95 от 58,60 до 65 грн/л, по дизелю от 56,80 до 65 грн/л.

А вот автомобильный газ должен подешеветь в связи с завершением отопительного сезона. В странах Европы, откуда Украина импортирует сжиженный газ широко используется в домовых отопительных котлах.

Когда спрос станет меньше, предложение останется на прежнем уровне. Это должно привести к снижению оптовых цен на жидкий газ, а за ними пойдут вниз и розничные цены. По оценке экспертов, в марте автогаз может подешеветь примерно на 1 грн/л.

Переход на летнее время

Каждый год в марте Украина традиционно переходила на летнее время.

Перевод часов на летнее и зимнее время регулируется постановлением Кабинета Министров. Согласно традиционному графику:

летнее время начинается в последнее воскресенье марта, когда стрелки часов переводят на час вперед;

зимнее время начинается в последнее воскресенье октября, когда стрелки поворачивают на час назад.

Итак, в 2026 году переход на летнее время состоится 29 марта в 3:00 по местному времени.

Большинство современных гаджетов автоматически обновят время, тогда как механические часы придется перевести вручную.

