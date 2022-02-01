Изменения в Украине с февраля: прививка от полиомиелита и регистрация на ВНО

Изменения касаются многих жителей страны.

С 1 февраля в Украине немало изменений в разных отраслях, которые касаются многих. Первое, на что с сегодняшнего дня обратят внимание украинцы, которые пойдут в магазины за продуктами, — это увеличение цены на полиэтиленовые пакеты. Это первый этап перемен. Государство хочет научить нас меньше использовать пластику, большая часть которого не перерабатывается.

Чего ждать от февраля еще — в сюжете Сніданку з 1+1.

По меньшей мере две гривни дополнительно к покупкам. С сегодняшнего дня подорожали полиэтиленовые пакеты. Правительство установило минимальную цену на пластиковые сумки, которые продаются на кассе толщиной более 50 микрон. Пакет с ручками, независимо от размера, стоит три гривны, без ручек – две гривны. Тонкие маленькие "маечки" расти в стоимости уже не будут, ведь 10 марта их вообще планируют запретить. В магазине можно будет положить только мясо, рыбу или крупы.

Кампания по прививке от полиомиелита. Ее первый этап охватит детей от шести месяцев до шести лет, которые пропустили вакцинацию по Национальному календарю. Этап продлится три недели. Такие меры необходимо принять из-за обнаружения вируса у 20 детей осенью 2021 года в Ровенской облате и Закарпатье. По данным Минздрава, чтобы сформировался иммунитет к полиомиелиту на всю жизнь, требуется шесть доз вакцины. Болезнь ведь не лечится.

Регистрация на ЗНО открыта. До 9 марта абитуриенты могут подать заявку на участие в главной сессии. Расписание проведения внешнего независимого оценивания обнародовано на сайте Минобразования и Центра оценки качества образования. Основная сессия продлится с 23 мая по 17 июня. К слову, впервые у поступающих появилась возможность сдавать большее количество тестирований, чем раньше: не пять, а шесть-восемь. Впрочем, дополнительные предметы можно составить за свой счет.

Въезд в страны Евросоюза. В ЕС можно попасть, имея COVID-сертификат при условии, что с момента последней дозы прошло от 14 дней до девяти месяцев. Кроме того, если есть бустерная доза, отрицательный ПЦР-тест или справка о выздоровлении. Но с момента положительного теста должно пройти не более полугода. Однако каждая страна ЕС имеет право устанавливать правила въезда индивидуально. К примеру Италия вообще закрыла границы для украинских туристов до 15 марта.