Изменения во время мобилизации-2024: военнообязанных украинцев ждут новые обязанности

Все военнообязанные должны уточнить свои данные в течение 60 дней после очередного указа президента о продлении мобилизации.

Совет 11 апреля в целом принял законопроект о мобилизации, поэтому военнообязанных украинцев ждут новые обязанности.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Согласно тексту, принятому во втором чтении, распространяемом народными депутатами (по состоянию на 13:30 текст документа на сайте парламента отсутствует — ред.), у военнообязанных граждан появятся новые обязанности. В частности, они должны будут:

Пройти медосмотр во время мобилизации.

Уточнить свои данные в ЦНАП/ТЦК СП/электронном кабинете военнообязанного. Мобилизовать в ЦНАПе не могут. Только уточнить данные.

Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Добавим, что все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продлении мобилизации.

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