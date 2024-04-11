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Изменения во время мобилизации-2024: военнообязанных украинцев ждут новые обязанности

Изменения во время мобилизации-2024: военнообязанных украинцев ждут новые обязанности

Мобилизация в Украине. Коллаж ТСН.ua / Фото: ТСН.ua

Все военнообязанные должны уточнить свои данные в течение 60 дней после очередного указа президента о продлении мобилизации.

Совет 11 апреля в целом принял законопроект о мобилизации, поэтому военнообязанных украинцев ждут новые обязанности.

Об этом идет речь в эксклюзивном материале ТСН.ua.

Согласно тексту, принятому во втором чтении, распространяемом народными депутатами (по состоянию на 13:30 текст документа на сайте парламента отсутствует — ред.), у военнообязанных граждан появятся новые обязанности. В частности, они должны будут:

  • Пройти медосмотр во время мобилизации.
  • Уточнить свои данные в ЦНАП/ТЦК СП/электронном кабинете военнообязанного. Мобилизовать в ЦНАПе не могут. Только уточнить данные.
  • Постоянно носить с собой военно-учетный документ во время действия военного положения.

Добавим, что все военнообязанные, до сих пор не уточнившие свои данные в ТЦК, должны сделать это в течение 60 дней после очередного указа президента о продлении мобилизации.

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