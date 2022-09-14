Изменила мужу, избила и не пустила домой: суд в Ровенской области наказал женщину за издевательства

После всего, что случилось, мужчина уехал от жены-хулиганки за 40 километров.

Стали известны новые подробности нестандартной истории, которая произошла в Ровенской области.

Напомним, Заречненский райсуд наказал одну из местных 44-летних жительниц за издевательство над своим мужем.

Как сообщили ТСН.ua в Ровенской областной прокуратуре, суд признал женщину виновной в том, что она совершала домашнее насилие над мужем – применяла к нему физическую силу, не пускала домой и открыто изменяла ему. Приговор еще не вступил в законную силу. Согласно вердикта, женщина была наказана общественными работами – ее могут заставить убирать улицы или кладбища, красить здания.

Как стало известно ТСН.ua, избитый ею мужчина проживает в селе Перекалье.

"Он уехал от жены и живет теперь в нашем селе со своими родителями. Живёт в 40 километрах от этой женщины. С его слов известно, что жена изменяла ему несколько раз. А вот о побоях он не рассказывал", – говорит староста села Перекалье Любовь Горбатюк.

Читайте также: