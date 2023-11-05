"Изменили тактику полностью": командир украинских штурмовиков рассказал, как сейчас воюют россияне

Враг работает маленькими группами во время очень плотного артобстрела.

Штурмы россиян на линии фронта изменились. Возможно, у врага закончился личный состав или полностью изменилась тактика: начали беречь живую силу.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал командир штурмового взвода 3-й отдельной штурмовой бригады Вооруженных сил Украины с позывным "Малый".

"Штурмы делились на мясные штурмы, когда человеческие волны не заканчивались. И были тактически продуманные штурмы, когда заходит одна-две маленькие группы и приходится с ними нормально "кусаться". Сейчас уже нет таких огромных человеческих волн, они прекратились. Может, личный состав закончился или изменили полностью тактику, начали беречь живую силу", — рассказал "Малый".

По его словам, сейчас воевать стало немного легче, потому что ходы россиян стали тактическими и предсказуемыми. Они работают маленькими группами во время очень плотного артобстрела. В то же время, российские военные за полтора года полномасштабной войны адаптируются и совершенствуются, говорит командир украинских штурмовиков.

“Они начали адаптироваться, использовать опыт предыдущих военных конфликтов, сирийский опыт, грузинскую войну. Они перерабатывают это непосредственно под наш регион, нашу территорию", — рассказал военный.

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