Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Изменилось ли отношение к украинцам в США: Гонгадзе удивила ответом

Как изменилось отношение американцев к Украине за годы полномасштабной войны

Карина Бондаренко
Мирослава Гонгадзе

Мирослава Гонгадзе / © YouTube-канал Марічка

Журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе, которая после гибели мужа в 2000 году получила политическое убежище в США, рассказала, изменилось ли отношение американцев к украинцам за годы войны.

В интервью Маричке Падалко она говорит, что не заметила негативных изменений. Напротив, по ее словам, поддержка американцев только увеличилась.

«Нет. В бытовом плане, общении со среднестатистическими американцами, совершенно нет. В Америке и дальше большая поддержка Украины. Если ты ходишь по Вашингтону, всюду украинские флаги, в окнах, на дверях, повсюду. Поддержка среднестатистических американцев очень большая», — говорит Мирослава Гонгадзе.

Украину и украинцев уважают, ценят и считают сильными:

«И это на самом деле, я могу сказать, что по сравнению с прошлыми годами, это почти на 100% больше внимания и уважения к украинцам».

