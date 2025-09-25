Изменилось ли отношение к украинцам в США: Гонгадзе удивила ответом

Мирослава Гонгадзе / © YouTube-канал Марічка

Журналистка и общественная активистка Мирослава Гонгадзе, которая после гибели мужа в 2000 году получила политическое убежище в США, рассказала, изменилось ли отношение американцев к украинцам за годы войны.

В интервью Маричке Падалко она говорит, что не заметила негативных изменений. Напротив, по ее словам, поддержка американцев только увеличилась.

«Нет. В бытовом плане, общении со среднестатистическими американцами, совершенно нет. В Америке и дальше большая поддержка Украины. Если ты ходишь по Вашингтону, всюду украинские флаги, в окнах, на дверях, повсюду. Поддержка среднестатистических американцев очень большая», — говорит Мирослава Гонгадзе.

Украину и украинцев уважают, ценят и считают сильными:

«И это на самом деле, я могу сказать, что по сравнению с прошлыми годами, это почти на 100% больше внимания и уважения к украинцам».