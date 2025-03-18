Изменит ли дальнобойный "Нептун" ход войны: эксперт рассказал об особенностях нового вооружения

Украина продолжает работу над собственной ракетной программой. "Горячие" последствия ее действия, по словам очевидцев, уже хорошо ощутили на собственной коже россияне. Особенно, после прилета "Длинного Нептуна" на нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе, в Краснодарском крае. Пожар там был потушен лишь на третий день после "гостинца" от Украины.

О существенных успехах ракетной программы заявил президент Украины Владимир Зеленский, добавив, что "Долинный Нептун" прошел испытание и успешное боевое применение.

"Новая украинская ракета, точный удар. Дистанция – тысяча километров. Спасибо нашим украинским разработчикам, производителям и военным. Продолжаем работать ради обеспечения украинской безопасности", – отметил президент.

Путь "Нептуна" начинался с "Москвы"

По словам военного эксперта Игоря Романенко, ракетный комплекс "Нептун" разрабатывался для уничтожения надводных целей противника ракетами типа "берег-корабль", а затем эффективно применен при уничтожении флагмана Черноморского флота РФ – крейсера "Москва".

"После этого этот ракетный проект получил два этапа дальнейшей модернизации. Сначала его переделали для применения ракет типа "земля-земля" с дальностью до 400 километров. Это было нужно и важно с одновременным масштабированием, но, к сожалению, оно происходило не в тех объемах, которые были нужны. Сейчас мы наблюдаем уже третий этап этой модернизации. Проект "Нептун" был переформатирован в комплекс со значительно большей дальностью, до тысячи километров. Что и продемонстрировали боевые испытания комплекса, а именно удар "Длинным Нептуном" по нефтеперерабатывающему заводу в районе города Туапсе. Для Украины это очень важно", – рассказывает ТСН.ua Игорь Романенко, военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке и экс-замначальника Генштаба (2006-2010 гг.).

Первая цель украинского "Нептуна"

"Трембита" и "Пекло" для россиян

Генерал-лейтенант добавляет, что новое оружие действительно поражает прежде всего дальностью нанесения удара и мощностью его боевой части.

"Именно такого оружия нам сейчас не хватает, как и средств для противовоздушной и противоракетной обороны. В целом здесь стоит остановиться на ракетной программе, которая была сформирована и разработана в Украине в 2022 году. Сейчас мы наблюдаем ее постепенную реализацию. Сделано уже немало, и это не только ракетный комплекс Нептун, не только другие зенитно-ракетные комплексы, над которыми продолжается работа. Это касается и оперативно-тактического ракетного комплекса с баллистическими ракетами, о котором говорил наш президент, его испытания прошли в прошлом году. Поэтому есть надежда, что в этом году будут боевые испытания, как и с дальнобойным "Нептуном". Кстати, у нас развивается еще как минимум шесть программ по управляемым ракетам – "Пекло", "Трембита" и другие. Это очень важно. Эти комплексы имеют свои возможности, а также они значительно дешевле зарубежных аналогов", – отмечает Игорь Романенко.

Важно иметь "свое"

Генерал-лейтенант добавляет, что очень важно иметь собственные, украинские ракетные комплексы, а также боеприпасы к ним.

"Украина очень хорошо помнит времена, когда партнеры по разным причинам не предоставляли нам ракеты для некоторых ракетных комплексов, а если и давали, то ставили запрет бить ими по объектам в РФ. Понятно, что свое – это свое. Оно не взято взаймы. Потому и продолжается развитие ракетных программ. Разумеется, всем нам хотелось бы ускорить этот процесс, но все это требует значительных ресурсов и времени. Разработки продолжаются", – говорит военный эксперт.

Почему "Нептун" – не Tomahawk

Что касается технических характеристик "Длинного Нептуна", то он имеет лишь определенное сходство с американскими тактическими ракетами большой дальности Tomahawk.

"Наши "Длинные Нептуны" сравнивают с американскими ракетами Tomahawk, но я называю такое сравнение достаточно условным. Потому что чтобы добраться до уровня Tomahawk нам нужно еще очень много работать. Это разное по классу вооружение. Да и наша цель не в том, чтобы видеть некое сходство, а чтобы улучшить возможности наших ракетных программ и конкретных типов ракет. И мы видим, как это уже медленно, но происходит, и это, мне кажется, очень хорошо", – замечает Игорь Романенко.

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Количество "Нептунов" не показатель

В то же время украинцы ожидают перемен на фронте, поэтому мы поинтересовались у военного эксперта: сколько нам нужно "Длинных Нептунов", чтобы эти изменения произошли, и враг почувствовал серьезные последствия от их использования.

"Нам нужно формировать и реализовать собственную систему вооружения. То есть не только одними "Длинными Нептунами" забрасывать россиян. Людям почему-то свойственно питать надежду на появление чудо-оружия, которое изменит ход войны. Такого не бывает. Даже ядерное оружие – не панацея. Вот у Израиля есть ядерное оружие, но война там тоже присутствует. И наличие мощного оружия – это не гарантия полной безопасности. Для эффективного ведения конвенционной войны требуется широкий спектр вооружения, нужна полноценная система его производства. Для нас это ракетное оружие, оружие для систем противовоздушной и противоракетной обороны, развитие БПЛА. Причем это должны быть беспилотные аппараты для использования в воздухе, на земле и на море", – рассказывает военный эксперт.

Будут истребители – будут изменения на фронте

К этому Игорь Романенко добавляет, что соответствующие мощности нужны нам для эффективного ведения войны на море, а еще мы должны приложить усилия для эффективности в воздухе, то есть в авиационной сфере.

"Это звено является ключевым. И здесь стоит отметить поставку Украине самолетов, она постоянно тормозится американцами. Нам предоставили лишь долю от обещанных истребителей. А с остальным – тянут резину, хотя этот вопрос можно было бы закрыть за месяц. Мы бы имели достаточное количество самолетов готовых к использованию. Подчеркиваю самолетов не американских, а от европейских партнеров, которые готовы их нам предоставить. К примеру, шведы готовы предоставить свои Gripen и давно анонсировали передачу Украине двух самолетов дальней радиолокационной разведки, но американцы делают все, чтобы затянуть этот процесс. Если бы все заявленное вовремя поставлялось, это уже привело бы к существенным изменениям на фронтах. Но за это, как мы видим, нужно очень тяжело бороться", – заключает Игорь Романенко.

Ранее ТСН.ua сообщал о ракете "Длинный Нептун": эксперт сообщил, сколько ракет в месяц может производить Украина.

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