Изменится ли стоимость проезда в столичной подземке: ответ начальника киевского метро

Виктор Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.
Стоимость проезда в метро Киева не изменится.
Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас поднимать тарифы на проезд в киевском метро.
Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.
"Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров", — уточнил он.
В настоящее время в КГГА не обсуждается вопрос поднятия тарифов в метро, отметил он.
"Данные по себестоимости за 2022 год еще не проанализированы, но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долгое время не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая), и пассажиропоток за прошлый год очень низкий, а себестоимость перевозок высчитывается с одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим население, тем меньше себестоимость одной поездки. Поэтому этот вопрос сегодня не обсуждается", — подытожил начальник Киевского метрополитена.
Напомним, в Киеве возобновлены строительные работы новых станций метро на Виноградаре.
Читайте также: