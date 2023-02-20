Изменится ли стоимость проезда в столичной подземке: ответ начальника киевского метро

Виктор Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.

Стоимость проезда в метро Киева не изменится.

Об этом в эксклюзивном интервью ТСН.ua рассказал начальник "Киевского метрополитена" Виктор Брагинский, отвечая на вопрос, нужно ли сейчас поднимать тарифы на проезд в киевском метро.

Брагинский объяснил, что Киевский метрополитен не принимает решения о повышении тарифов на проезд.

"Мы только предоставляем данные по себестоимости перевозок пассажиров", — уточнил он.

В настоящее время в КГГА не обсуждается вопрос поднятия тарифов в метро, отметил он.

"Данные по себестоимости за 2022 год еще не проанализированы, но я считаю, что они не будут объективными, потому что мы долгое время не работали в режиме перевозок (с марта по 16 мая), и пассажиропоток за прошлый год очень низкий, а себестоимость перевозок высчитывается с одного пассажира, то есть чем больше мы перевозим население, тем меньше себестоимость одной поездки. Поэтому этот вопрос сегодня не обсуждается", — подытожил начальник Киевского метрополитена.

Напомним, в Киеве возобновлены строительные работы новых станций метро на Виноградаре.

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