Изменится ли война в Украине после ударов по Москве: эксперт удивил сценарием

Военный аналитик Александр Коваленко рассказал об угрозах ближайших дней для Украины / © ТСН

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В последние два дня мониторинговые каналы сообщают о вероятности очередной массированной атаки России по Украине и непосредственно по Киеву, отдельные блогеры предполагают, что на этот раз удар может отличаться от предыдущих.

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко, который, в частности, анализирует вероятность российских ударов и их интервал, d этот раз говорит, что в ближайшие дни, если и будет обстрел, он может произойти в ограниченном формате, а наибольшая опасность может ожидаться на следующей неделе.

Какими могут стать эти атаки — об этом Коваленко более подробно рассказал в комментарии для ТСН.ua.

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Война в Украине: когда и как россияне могут осуществить очередную ракетную атаку

«Массированный обстрел может произойти, но на следующей неделе. На этой неделе возможна атака ограниченного характера. У россиян нет возможности быстро подготовить все полетные задачи, боекомплект, закоординировать все средства поражения для массированного обстрела. Если говорим о массированном обстреле, то давайте определимся с этим понятием. Массированный обстрел — это дроны и не только «Шахеды», но и «приманки», «Герберы» и другие в количестве более 500 единиц. Ракетная компонента таких комбинированных ударов — это более 50 единиц разного типа», — говорит Александр Коваленко и высказывает уверенность, что удар с использованием такого количества на этой неделе россияне нанести вряд ли смогут.

«Что они могут сделать до конца этой недели? Совершить ограниченный удар — концентрированно использовать в атаке, например, по Киеву, 200-250 дронов и, например, 30 ракет. Но могут усилить «Орешником» для привлечения внимания. Кстати, ограниченные удары они могут производить с интервалом в 3-4 суток. Но для россиян важно осуществление именно массированных ударов, потому что это — репутационный момент. Они хотят показывать масштаб. Поэтому риски массированного удара повышаются ближе к среде (24 июня — Ред.) и начиная со среды», — считает эксперт.

Сколько Россия производит дронов и ракет

«Ежедневно у России есть возможность производить примерно 130-140 «Шахедов», — говорит Коваленко и уточняет, что примерно в таком количестве россияне ежесуточно имеют возможность производить и другие БПЛА.

«То есть ежесуточно — около 280 дронов комбинированного типа», — отмечает он.

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Но добавляет, что оккупанты имеют возможность не только совершать налеты дронами, но и накапливать их.

«О ракетах: больше всего россияне изготовляют баллистических ракет. Приблизительно три единицы ежесуточно. Также примерно 2 авиационных дозвуковых ракеты Х-101 ежесуточно. «Калибров» — одну-две ракеты ежесуточно. «Цирконы» и «Кинжалы» — примерно 1-3 ракеты еженедельно. Кроме того, есть неприкосновенный запас», — говорит Коваленко, отмечая, что такие объемы указывают на то, что россияне могут совершать массированные атаки с недельным интервалом.

Удар России после атаки на Москву

Александр Коваленко, учитывая ряд факторов, говорит, что следующий удар россиян по Украине вряд ли будет отличаться по количеству воздушных целей от последних ударов. Он аргументирует это тем, что у оккупантов есть уже не в таком количестве ракетных носителей, как было, например, в 2023 году.

«Одна из самых мощных ракетных атак была совершена 29 декабря 2023, когда было задействовано более ста ракет, среди которых одних только ракет Х-101 было 90. Тогда оккупанты задействовали одновременно 18 стратегических самолетов-ракетоносителей. Сейчас, после этого Украина провела операцию по уничтожению российских самолетов, россияне могут задействовать до 6 самолетов», — говорит Коваленко.

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«Поэтому повторить что-либо подобное они не смогут. Когда в информпространстве появляются сообщения, мол, будет сверхмощный удар со стороны России, я задаю вопрос о том, что они, россияне, могут показать того, что мы еще не видели, что могут показать того, что мы еще не пережили», — высказывает свое мнение эксперт и одновременно призывает ответственно относиться к сигналам воздушной тревоги и пользоваться укрытиями.

Изменят ли войну в Украине удары по Москве

По убеждению Коваленко, пока россияне из-за таких атак не выйдут протестовать на улицы.

«Но они видят, к чему привела их так называемая СВО. Они уже видят, как пылает Москва. Я думаю, что Наполеон позавидовал бы Зеленскому. Но все же для нас оказывает эффект на поле боя. В то время как Москве нужен бензин, то будут ограничивать население во всех других регионах. Удары по их логистике, обеспечению приводят к топливному кризису и к тому, что их бюджет будет страдать еще больше. Теперь войну не будут ощущать только в бункере на Валдае», — резюмирует он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что у Зеленского прокомментировали атаку на Москву. Подоляк отметил россиянам, что повторения 2014 года не будет — когда можно было безнаказанно разрушать суверенное государство.

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