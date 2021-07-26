"Изнасиловал орально": в Днепре мужчина напал на школьницу, которая отдыхала в кафе

"Изнасиловал орально": в Днепре мужчина напал на школьницу, которая отдыхала в кафе

Подозреваемому в совершении преступления грозит до пяти лет тюрьмы.

В Днепре на Монастырском острове мужчина изнасиловал школьницу. Подозреваемого в совершении преступления задержали правоохранители.

Информацию об инциденте пользователи опубликовали в социальной сети.

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Инцидент произошел 25 июля в одном из местных заведений. В Сети пишут, что 27-летний мужчина завел в туалет 14-летнюю девочку и "изнасиловал ее орально". Перед этим он якобы предлагал ей "удовлетворить его за 500 гривен", а когда школьница отказалась, силой потянул в туалет.

"По данному факту внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по статье 152 ("Изнасилование") УК Украины. Сейчас мужчина, который может быть причастен к совершению преступления, задержан. Продолжаются следственные мероприятия", — рассказали ТСН.ua в пресс-службе Днепровского отделения полиции .

Напомним, что в Винницкой области полицейские задержали 38-летнего мужчину, который в вечернее время напал на двух 13- и 14-летних девушек.

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