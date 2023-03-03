Изнасиловали даже 4-летнего ребенка: следователям удалось идентифицировать российских окупантов, которым выдвинули подозрения

За один день двое русских солдат обидели 12 жителей села, трое из которых были несовершеннолетними.

Сообщено о подозрении еще двум российским военным, которые изнасиловали женщин и детей во время оккупации Киевщины. Российских палачей не останавливали ни мольбы о помиловании, ни возраст жертв – самой маленькой было всего 4 года, говорится в ТСН.

В начале полномасштабной войны колонны тяжелой техники несколько дней двинулись на столицу, однако их удалось остановить украинским военным. Оккупанты оставались в селах, которые были на пути. В перерывах между обстрелами расстреливали гражданских и мародерили. Сначала обворовывали местные магазины, потом стали ходить по домам. Кроме еды искали водку и женщин. После двух недель войны русские солдаты из-за отсутствия побед на поле боя начали отрываться на местных.

“Они пошли прямо по каждому дому, они понимали, где есть женщины. Первая – это была молодая семья, муж и жена и малолетняя дочь. Они изнасиловали и ребенка и женщину, избили мужчину и заставили смотреть, как изнасилуют его жену”, — рассказывает в Офисе генпрокурора.

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По данным следователей, только двое российских солдат за один день обидели 12 жителей, трое из которых были несовершеннолетними. "Это военнослужащие Российской Федерации, им 28 и 31 год, 15 отдельной гвардейской мотострелковой бригады роты снайперов вооруженных сил РФ", — добавляют следователи.

Военные 15-й бригады вооруженных сил России по данным журналистов-расследователей «Информнапалм» активно участвовали в захвате Крыма и Донбасса. Военное подразделение из Самары имеет статус миротворческого и под эгидой ООН может выполнять миссии по всему миру. После полномасштабного вторжения в Украину российские "миротворцы" отметились только активным мародерством и издевательствами над гражданскими.

Следователи полиции и генпрокуратуры установили данные двух военных преступников. Журналистам ТСН удалось разыскать их профили в соцсетях. Оба подозреваемых – контрактники российской армии, снайперы. Один из них, судя по некрологу местного сельсовета, погиб в апреле прошлого года в Украине. Посмертно награжден орденом за мужество.

Украинские жертвы их издевательств, согласившихся давать показы, узнали российских палачей. Их будут судить заочно за нарушение законов и обычаев войны. "Эти преступления совершаются системно, с разрешения руководства или указания руководства. И сейчас мы нарабатываем базу материалов, чтобы передать в международный суд, чтобы привлекли не только исполнителей, но и высшее руководство РФ», – говорят в Офисе генпрокурора.

Сразу после освобождения украинских территорий от рашистов в населенные пункты заходят следователи генпрокуратуры и полиции. Сексуальное насилие российских военных в отношении украинцев расследуют особенно осторожно. Большинство жертв не готовы рассказывать о таких преступлениях. В настоящее время расследуется более 170 дел, подозрения получили только 9 российских насильников. Однако их количество значительно больше. Если им не достанется украинское правосудие, приговор готовы вынести Вооруженные силы Украины.

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