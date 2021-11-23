Изнасиловали, избили, ограбили и пошли развлекаться: из-за чего подростки жестоко поиздевались над работницей бани

Изнасиловали, избили, ограбили и пошли развлекаться: из-за чего подростки жестоко поиздевались над работницей бани

Молодых людей задержали по подозрению в тяжких преступлениях.

В Кривом Роге 15-летние подростки накануне пришли в баню и распылили там огнетушитель. Когда работница заведения попросила возместить ущерб, позвали ее к банкомату. По дороге, прямо на улице напали на женщину, избили, изнасиловали, ограбили и с этими деньгами пошли развлекаться дальше.

Об этом 23 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Женщину с тяжелыми травмами на улице нашли прохожие и вызвали "скорую" и полицию. 48-летняя пострадавшая прооперирована, она до сих пор в реанимации. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое.

Подозреваемых правоохранители нашли ночью у ночного клуба. В ближайшее время суд должен избрать им меру пресечения. Следственным отделом открыты уголовные производства по ч.2 ст.121 (умышленные тяжкие телесные повреждения), ч.3 ст.152 (изнасилование) и ч.4 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

В Кривом Роге двух подростков задержали по подозрению в изнасиловании и грабеже

"На задержание нападающих были ориентированы все наряды патрульной полиции города. Благодаря слаженной работе правоохранителей, злоумышленников задержали за считанные часы. Ими оказались двое местных несовершеннолетних парней 2006 года рождения. По согласованию с окружной прокуратурой последние задержаны в порядке ст. 208", - рассказали в полиции.

Напомним:

На Волыни мужчина изнасиловал девушку, которой сделали гинекологическую операцию. Из-за этого его приговорили к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. В ходе следствия нападающий ей угрожал и предлагал деньги, чтобы она отказалась от своих слов.

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