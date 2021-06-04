Изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любители не отрываться от смартфонов на улице

Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути

Для смартфон-зомби — так стали называть людей, не отрываются от экранов своих телефонов, врезаясь в прохожих или столбы — придумали способ сохранить голову на плечах.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

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Инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз. Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути владельца и предупреждает о них сигналом.

Однако разработчик, 28-летний Пан Мин Вук сам говорит, что это не избавит от телефонной зависимости, скорее наоборот — возможно, заставит задуматься, не пора ли оторваться от экрана и посмотреть на мир настоящими глазами.

Новости мира: инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз

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