Изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любители не отрываться от смартфонов на улице

Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути
Для смартфон-зомби — так стали называть людей, не отрываются от экранов своих телефонов, врезаясь в прохожих или столбы — придумали способ сохранить голову на плечах.
Об этом говорится в ТСН.14.00.
Инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз. Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути владельца и предупреждает о них сигналом.
Однако разработчик, 28-летний Пан Мин Вук сам говорит, что это не избавит от телефонной зависимости, скорее наоборот — возможно, заставит задуматься, не пора ли оторваться от экрана и посмотреть на мир настоящими глазами.