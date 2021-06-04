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Изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любители не отрываться от смартфонов на улице

Изобретатель из Южной Кореи создал "третий глаз" для любители не отрываться от смартфонов на улице

Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути

Для смартфон-зомби — так стали называть людей, не отрываются от экранов своих телефонов, врезаясь в прохожих или столбы — придумали способ сохранить голову на плечах.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз. Прикрепленное на голову, оно с помощью сенсоров определяет препятствия на пути владельца и предупреждает о них сигналом.

Однако разработчик, 28-летний Пан Мин Вук сам говорит, что это не избавит от телефонной зависимости, скорее наоборот — возможно, заставит задуматься, не пора ли оторваться от экрана и посмотреть на мир настоящими глазами.

Новости мира: инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз

Новости мира: инженер в Южной Корее разработал устройство под названием третий глаз