Изобретательница вакцины против COVID-19 стала куклой Барби, чтобы популяризировать науку среди девушек

Идея стать куклой, признается ученая, ей кажется странной.

Британская ученая Сара Гилберт присоединилась к команде женщин, в честь которых изготовили популярных кукол.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.

Новости мира: изобретательница вакцины от коронавируса стала куклой Барби

59-летняя профессор Оксфордского университета стала одной из авторов вакцины AstraZeneka — какой сейчас прививают миллионы людей в мире. Идея стать куклой, признается ученая, ей кажется странной — но она надеется, что такой образ поможет популяризировать науку среди девушек — и те активнее будут рассматривать возможность строить карьеру в этой области.

Напомним:

В Великобритании выпустили куклу Барби в образе известной диджейки и активистки Клары Емфо. 36-летняя Клара Емфо известна как ведущая программ на британском радио и телевидении и как активистка, которая борется с расовым неравенством.

в образе известной диджейки и активистки Клары Емфо. 36-летняя Клара Емфо известна как ведущая программ на британском радио и телевидении и как активистка, которая борется с расовым неравенством. А олимпийская чемпионка фехтовальщица Ольга Харлан стала первой Украинской, которая получила собственную уменьшенную копию от всемирно известного бренда. Новую серию кукол, которые имеют вдохновлять девушек со всего мира, компания-производитель Barbie выпустила к своему 60-летию и приурочила к международному женскому дню.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку