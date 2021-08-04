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Изобретательница вакцины против COVID-19 стала куклой Барби, чтобы популяризировать науку среди девушек

Изобретательница вакцины против COVID-19 стала куклой Барби, чтобы популяризировать науку среди девушек

Фото: John Cairns/University of Oxford

Идея стать куклой, признается ученая, ей кажется странной.

Британская ученая Сара Гилберт присоединилась к команде женщин, в честь которых изготовили популярных кукол.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 4 августа.

Новости мира: изобретательница вакцины от коронавируса стала куклой Барби

Новости мира: изобретательница вакцины от коронавируса стала куклой Барби

59-летняя профессор Оксфордского университета стала одной из авторов вакцины AstraZeneka — какой сейчас прививают миллионы людей в мире. Идея стать куклой, признается ученая, ей кажется странной — но она надеется, что такой образ поможет популяризировать науку среди девушек — и те активнее будут рассматривать возможность строить карьеру в этой области.

Напомним:

  • В Великобритании выпустили куклу Барби в образе известной диджейки и активистки Клары Емфо. 36-летняя Клара Емфо известна как ведущая программ на британском радио и телевидении и как активистка, которая борется с расовым неравенством.
  • А олимпийская чемпионка фехтовальщица Ольга Харлан стала первой Украинской, которая получила собственную уменьшенную копию от всемирно известного бренда. Новую серию кукол, которые имеют вдохновлять девушек со всего мира, компания-производитель Barbie выпустила к своему 60-летию и приурочила к международному женскому дню.
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