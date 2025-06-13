Израиль атаковал Иран: Жданов рассказал, при чем здесь Россия и как это повлияет на войну в Украине

Олег Жданов / © ТСН

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Израиль нанес воздушные удары по Ирану в пятницу, 13 июня. Там обосновывают атаку тем, что Иран подошел к завершению разработки ядерного оружия. В свою очередь, Иран назвал удары «объявлением войны» и объявил, что будет атаковать в ответ и запустил сотни дронов по Израилю.

Что происходит между странами, при чем здесь Россия и как обострение конфликта может повлиять на войну в Украине — об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Конфликт Израиля и Ирана

Армия обороны Израиля 13 июня ударила по объектам Ирана в рамках операции «Восходящий лев». Под удар попали руководство страны, объекты ядерных исследований, заводы по производству баллистических ракет и военный потенциал как в Тегеране, так и за его пределами.

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Израиль обосновывает атаку тем, что Иран подошел к завершению разработки ядерного оружия. Переговоры с США, которые должны были сдержать Тегеран, в последние дни считались бесперспективными — теперь они, вероятно, будут полностью отменены.

«Израиль начал операцию „Восходящий лев“, целенаправленную военную операцию, направленную на устранение иранской угрозы самому существованию Израиля. Эта операция будет длиться столько дней, сколько нужно, чтобы устранить эту угрозу. В течение десятилетия тирани Тегеран нагло и открыто призывал к уничтожению Израиля», — заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Утром 13 июня Иран в ответ запустил более ста беспилотников по Израилю. ТСН.ua ведет текстовую онлайн-трансляцию, где рассказывает, что прямо сейчас происходит между странами.

При чем здесь Россия

«Я думаю, что за разжигание этого конфликта сегодня, на мой взгляд, полностью лежит ответственность на Израиле. Нетаньяху — ему нужна новая война, ему нужна победа, иначе он потеряет власть», — говорит Олег Жданов.

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В то же время, по его словам, к конфликту может быть причастна Россия.

«Они дружат из Нетаньяху. И я думаю, что Путин подстрекал Нетаньяху. Даже не исключаю, что Российская Федерация могла передать разведданные по ядерным объектам, на которых работали российские специалисты. Такое могло произойти со стороны России», — говорит Олег Жданов.

Он объясняет, что это очень выгодно Путину, ведь отвлечет внимание от войны в Украине.

«Нетаньяху не хотел примирения между Ираном и Соединенными Штатами, потому что ему нужна война для удержания власти. Сектор Газа уже не так влияет на политическую ситуацию. Некоторые израильтяне почти каждый выходной выходят на протест против Нетаньяху. А Путину нужно отвлечь внимание от войны в Украине. И потому ему тоже это выгодно», — говорит эксперт.

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Как конфликт повлияет на войну в Украине

По мнению Олега Жданова, Россия не будет помогать Ирану в конфликте с Израилем.

«Потому что если мы внимательно прочитаем договор о стратегическом партнерстве, в отличие от Северной Кореи, в договоре с Ираном нет пункта военной помощи. Вот если с Северной Кореей такой пункт есть, там Россия поможет. И Северная Корея помогает в соответствии с этим пунктом. Так в этом договоре с Ираном этого пункта нет», — говорит эксперт.

Путин даже хотел продать Трампу свое посредничество между Ираном и США, но в контексте максимального ослабления Ирана, отмечает Олег Жданов.

«Путин предлагал, чтобы Иран весь свой обогащенный уран передал третьей стороне. Третья сторона — это Россия в данном случае могла бы быть. В обмен на то, что ослабление Ирана, помощь в заключении соглашения между Ираном и США в обмен на поддержку США войны России против Украины», — говорит эксперт.

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Он объясняет: США являются союзником Израиля и они, согласно союзническому договору, должны вступить в войну или оказать полную военно-техническую помощь.

«И это будет отвлекать внимание от войны в Украине. У Трампа сегодня есть основа для того, чтобы сказать: «Наш союзник сражается, мы должны ему помогать, поэтому Россия-Украина — это не наша война». Очень может повлиять в плане политической поддержки со стороны Соединенных Штатов, хотя она сегодня не так уж велика, но мы надеялись ее вернуть. Уже первый пример — 20 тысяч взрывателей для НУРСов, которые мы применяем для борьбы с «Шахедами», сегодня в Израиле. Они сказали, что передали американским войскам, но находящимся на Ближнем Востоке. И сегодня утром Иран уже направил «Шахеды» в сторону Израиля», — говорит Олег Жданов.

В то же время, со стороны России в войне ничего не изменится, отмечает эксперт. В частности, конфликт между Ираном и Израилем, по словам Олега Жданова, никак не повлияет на передачу оружия России.

«Если кто-то будет говорить, что Россия зависит от Ирана по оружию, то уже не зависит. Уже доля поставок для комплектации или производства тех же „Шахедов“ там почти полностью Иран заменил Китай. Сегодня этот „Шахед“ — это фактически „Подсолнух 200“, китайской разработки дрона. Так что если Иран скажет, что не дадим вам „Шахеды“, то для России это уже будет несущественно», — объясняет Олег Жданов.

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В то же время Россия до сих пор не выполнила договоренность по передаче самолетов Су-35 Ирану.

«Иран он заплатил полностью, а получил даже меньше половины. Так что вот здесь Россия может снова „кинуть“ Иран, в плане того, что не поставить самолеты Су-35, за которые Иран заплатил деньги. Да, у них Су-35 более 100 штук. Они могут поделиться. Насколько я помню, они должны еще 20 или 24 самолета», — говорит Олег Жданов.