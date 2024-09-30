Израиль ликвидирует лидеров "Хезболлы" и "Хамаса": какая реакция США

Израиль продолжил удары по центру Бейрута, порту в Йемене и по сектору Газа. Никакого перемирия, заявил коллегам министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, пока боевики группировки "Хезболла" не покинут южные районы Ливана и не перестанут угрожать северу Израиля.

Перед резиденцией премьера Нетаньяху собрался протест - родственники более ста заложников, которых держит "Хамас", боятся, что новая эскалация в сторону Ливана уменьшает их шансы в ближайшее время увидеть родных.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Яны Слесарчук.

Впервые за время этой войны израильтяне попали в центр ливанской столицы. До этого били по южным пригородам, где сосредоточены те, кто поддерживают террористическую группировку «Хезболла», и живут сами боевики.

"Цахал" сам выкладывает в соцсеть наглядный отчет своей деятельности последних дней: все руководство „Хезболлы“, начиная с Хасана Насраллы - уничтожено, более 20 руководителей группировки больше никому не навредят.

Список террористов, которых ликвидировал Израиль

Палестинская террористическая группировка "Хамас" заявила о том, что последний израильский удар поразил руководителя их штаба в Ливане, вместе с ним убив жену и двоих детей.

В Йемене произошла атака на топливную и портовую инфраструктуру хуситов. Проиранское движение, удерживающее под контролем часть территории Йемена. По Израилю они раньше запускали дроны и ракеты, а еще терроризировали корабли, следовавшие по Красному морю, если замечали связь кораблей с гражданами Израиля.

В этих атаках гибнут и гражданские. Ливан сообщает: только за последние сутки погибли более ста человек. За последние две недели цифра погибших в Ливане превысила тысячу. Хотя израильская армия заявляет, что пытается минимизировать гражданские жертвы, удары по боевикам Хезболлы не щадят оказывающихся поблизости, начиная с членов их семей.

Последствия удара по Бейруту

Президент Соединенных Штатов, ранее заявлявший, что сейчас время для перемирия, признает: американцы уже работают над обеспечением персонала посольств в регионе. Но все еще надеются, что новой войны на Ближнем Востоке удастся избежать.

Иран, финансирующий и контролирующий и Хезболлу, и хуситов, пока реагирует достаточно сдержанно.

Новые подробности об обстоятельствах ликвидации бессменного лидера Хезболла Хасана Насралли публикует французское издание Le Parisien. Информацию о том, что Насралла собирается на экстренное заседание группировки в командном подземном центре вместе с 12 другими руководителями, в пятницу Израилю сообщил двойной агент из Ирана. Дождавшись пока все соберутся в одном помещении, израильтяне сбросили на него шесть бомб, каждая весом по две тонны. Соединенные Штаты не зря озабочены возможной эскалацией с иранской стороны: ведь и истребители F-35, и сами бомбы – были американские.

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