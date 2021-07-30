Израиль начинает прививать против COVID-19 третьей дозой вакцины: первым укол получит президент

Пока третью дозу будут предлагать только людям в возрасте от 60 лет.

Израиль — первый в мире официально разрешил прививки третьей дозой от коронавируса.

Об этом говорится в ТСН.Ранок 30 июля.

Несмотря на то, что страна — среди лидеров по темпам вакцинации, здесь очень сильно опасаются штамма "Дельта". Пока третью дозу будут предлагать только людям в возрасте от 60 лет. При этом после предыдущей вакцинации должно пройти не менее 5 месяцев. Первым свою очередную дозу Pfizer сегодня получит 61-летний президент Израиля Ицхак Герцог.

Новости мира: Израиль первым официально разрешил прививки третьей дозой от коронавируса

Ускоряют темпы вакцинации и в Соединенных Штатах. Американский президент Джо Байден предлагает наследовать по всей стране инициативу мэра Нью-Йорка и также платить по 100 долларов американцам, которые прививаются впервые. В то же время политик издал распоряжение об обязательной вакцинации для федеральных работников. В случае же если кто-то отказывается — этот человек вынужден будет носить маски, еженедельно тестироваться или работать дистанционно.

Напомним:

Центры по контролю и профилактике заболеваний в США (CDC) и Всемирная организация здравоохранения до сих пор не рекомендуют ревакцинацию от COVID-19 из-за нехватки данных.

от COVID-19 из-за нехватки данных. Между тем Pfizer настаивает на необходимости третьей дозы своей COVID-вакцины. По данным производителя, эффективность препарата снижается с 96,2% до 84% через четыре-шесть месяцев после получения второй дозы.

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