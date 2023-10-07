Израиль – новая фаза войны: 5 тыс. ракет, ошибки Моссада, судьба Нетаньяху и уши России и Китая (обновляется)

В субботу утром, 7 октября, Израиль содрогнулся от массированной ракетной и дроновой атаки. К 50-летию с начала Войны Судного дня между Израилем с одной стороны и Египтом и Сирией с другой, боевики сектора Газа обстреляли страну и вторглись на юг Израиля.

"Мы в состоянии войны". С такими словами обратился к израильтянам премьер Биньямин Нетаньяху в полдень 7 октября, заверив людей в победе. В стране развернули широкомасштабный призыв резервистов. Ужасные кадры бомбардировок Израиля, убийства гражданских, взятие в пленных гражданских и военных, захват израильской военной техники, в субботу облетели весь мир. Армия Израиля объявила контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Боевикам ХАМАС удалось прорваться в Израиль по суше, морю и воздуху на обычных грузовиках и парапланах. Бои на земле ведутся в семи разных местах.

Генерал-майор ЦАХАЛа Гасан Алян заявил, что ХАМАС открыл ворота ада в сектор Газа и поплатится за свои поступки. Но, как так случилось, что известная на весь мир Моссад не знала заранее о таком массированном нападении? С самого начала нападения Иран открыто поддержал ХАМАС. Все знают, что на стороне Ирана открыто выступают Москва и Пекин. Почерк ударов дронами и атаки по ТЭС в Израиле – это то, что уже второй год подряд переживают украинцы в полномасштабной войне с Россией. К тому же, очередной виток эскалации пришелся на последний день еврейских праздников и на День рождения Путина. А мы прекрасно знаем, как в Кремле любят символизм.

Почему очередная эскалация между сектором Газа и Израилем произошла именно сейчас? Торчат ли за этим уши России и Китая? Почему для Тель-Авива это не экзистенциальная угроза, даже учитывая количество населения в Израиле и секторе Газа? Почему Западу, прежде всего США, нужно пересмотреть модель поддержки своих союзников и наконец открыть глаза на ось зла Россия-Китай-Иран-Беларусь-КНДР и другие? А Израилю – наконец-то пересмотреть свое отношение к войне России против Украины? ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Новая фаза войны: почему израильская разведка проспала нападение

В действительности Моссад еще в апреле предупреждал, что вероятность новой военной эскалации очень высока. И в Украине постоянно говорили, особенно на протяжении почти двух лет полномасштабной российской войны против нас, что Израиль уже довольно долго живет в состоянии перманентной военной угрозы. Мол, все и мужчины, и женщины, проходят военную подготовку и службу в армии, дома оборудованы бомбоубежищами, поэтому там уже никого не испугаешь массированной ракетной атакой или агрессией со стороны врагов.

Однако в субботу, 7 октября, весь мир увидел не просто массированную атаку, а запуск 5 тыс. ракет из сектора Газа по Израилю за первые 20 минут. И почему-то в этот раз это стало настоящей досадной неожиданностью для всемирно известной израильской разведки Моссад. Директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос дописал в Facebook: "Похоже, что после такого провала служб безопасности Израиля, безотносительно к тому, как будут дальше развиваться события, правительству Нетаньяху грозит отставка".

Возможно, это и так, но все будет зависеть от итогов очередной военной эскалации. В Саудовской Аравии уже говорят, что предупреждали Израиль о возможном обострении ситуации. Израильские издания пишут, что спецслужбы страны ошиблись, когда на прошлой неделе говорили, что эскалация вряд ли возможна. Израильским силам придется выбивать террористов ХАМАСа из 21 населенного пункта, который они захватили, что по площади равняется территории самого сектора Газа. Боевики Хезболла из Ливана также заявили, что присоединятся к атаке на Израиль, если тот одобрит наземную операцию, которая уже в действии. К вечеру субботы, 7 октября, силы Израиля вошли во все населенные пункты, куда зашли боевики ХАМАС, и сейчас там ведутся бои.

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По словам спикера ЦАХАЛ Ричарда Хэтча, до конца субботы на территории Израиля не останется ни одного живого террориста. Однако эскалация между Израилем и Палестиной, которую мы сейчас наблюдаем, самая масштабная за последние годы. Пока известно о 70 погибших в Израиле и почти 200 в секторе Газа. Армия Израиля подтвердила, что захваченные заложники ХАМАС находятся в секторе Газа. Точное число, а также соотношение заложников с обеих сторон не разглашается, в то же время западные СМИ пишут, что это количество может достигать нескольких десятков.

Все мировые медиа, учитывая украинские, облетели фотографии и видео, на которых контролирующие Палестину боевики ХАМАС овладевают танком, который якобы принадлежал силам Израиля, убивают израильских военных, а убитые тела мирных израильтян лежат прямо посреди улиц. ТСН.ua уже сообщал о прямом попадании в дом в Тель-Авиве и здании в Ашкелоне. В последнем также загорелись десятки автомобилей. В Иерусалиме были слышны взрывы и работала ПВО.

В настоящее время армия Израиля ведет бой в 22 точках вокруг сектора Газа. Сообщается о захвате палестинских боевиков возле одного из официальных зданий в Сдероте. Также ЦАХАЛ уничтожил "Палестинскую башню" в центре Газа. Официальный Тель-Авив говорил о мощной работе собственной авиации в целях противника. Наземная операция продолжается. Обо всех обновлениях ТСН.ua будет сообщать в этом тексте, а также на своем сайте в новостях. А дальше о политике и геополитике, кому может быть выгодно это очередное обострение, и как оно касается Украины.

Гарантии безопасности: ось зла Россия-Иран-Китай-КНДР

Еще до печально известного Вильнюсского саммита НАТО в июле этого года в американских СМИ стали появляться сообщения о том, что США и союзники готовы предложить Украине "израильскую" модель гарантий безопасности. Однако, как уже писал ТСН.ua, Израиль является основным союзником США вне НАТО, не предусматривающим предоставление прямых гарантий безопасности в случае нападения. То есть это не гарантии безопасности, когда войска союзников приходят на помощь в случае нападения, которое мы и увидели во время очередной террористической атаки против Израиля.

Работавшие ранее модели военной поддержки и "гарантий" безопасности не обязательно имеют и не будут работать сейчас. Уже всем очевидно, что за Ираном, никогда не скрывавшим своих воинственных намерений против Израиля, стоят Россия и Китай. Тегеран открыто помогает Кремлю в его захватнической войне против Украины, предоставляя дроны, комплектующие и соответствующие технологии для их производства. Более того, в России уже функционирует завод по производству таких беспилотников. А по последним сообщениям, Иран готов продать Москве баллистические ракеты Fateh-110 и Zolfaghar.

По словам министра иностранных дел Украины в 2014-2019 гг. Павла Климкина, мы не знаем, приложила ли Россия руку к очередному витку конфликта вокруг Газы, потому что установить это почти невозможно, но могла и ей это однозначно выгодно.

"Вопрос конечно в перенесении фокуса внимания на Ближний Восток (и, как следствие, отвлечение внимания Запада, особенно США, где и так царит внутренний политический кризис, от помощи Украине – ред.). Конфликт может поразить нефтяные цены, причем не сразу, а с определенной задержкой, он также меняет угол зрения на другие процессы: оживление отношений между Саудовской Аравией и Ираном, а главное на "примирение", а лучше сказать нормализацию отношений между Израилем и арабским миром., – дописал Павел Климкин в Facebook.

Пентагон уже пообещал обеспечить Израиль всем необходимым для самозащиты. После телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху президент США Джо Байден одобрил предоставление $8 млрд военной помощи Тель-Авиву.

Однако открыт вопрос, кто же оказал такую огромную военную поддержку исламистской боевой группировке ХАМАС для осуществления массированного удара по Израилю. И нелишне будет напомнить, что в марте этого года именно Китай стал посредником восстановления дипломатических отношений между Саудовской Аравией. А это взаимное открытие посольств и возобновление договора о сотрудничестве в сфере безопасности, развития технологий и торговли. Более того, это первая с 1979 года разрядка, когда в Иране произошла Исламская революция, что стало мощным ударом по интересам США в регионе.

Если внимательно промониторить посты западных аналитиков и военных экспертов в X (бывшая Twitter), все дописывают, что новая фаза конфликта между сектором Газа и Израилем выгодна России и даже может быть инспирирована Москвой. К примеру, старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики (CEPA) Ян Калберг написал, что "Россия предоставляет террористам, таким как ХАМАС, технологии, информацию и технику для новой прокси-войны, поэтому не нужно бояться эскалации (как США и Германия, не передавая Украине дальнобойные ракеты – ред.), она уже здесь".

"Не питайте иллюзий. Атаки в Израиле, убийства мирных жителей, похищение детей и родителей, как разменная монета, руководствуются из Москвы. Путинскому режиму было необходимо пойти на эскалацию, не вступая в прямой конфликт с НАТО, отвлечь интерес от Украины и уничтожить что-либо. какую нормализацию на Ближнем Востоке, а также прекратить "заем" США боеприпасов со складов в Израиле для нужд Украины", — дописал Ян Калберг в другом посту в Х.

Колумнистка в The Daily Beast Джулия Дэвис напомнила в X, как в марте боевики ХАМАС посетили Москву, встретились там с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, после чего заявив, что "терпение по Израилю заканчивается".

Известная американская историкиня, писательница и журналистка Энн Эпплбом также дописала в X, что "преднамеренное военное нападение на гражданское население и формализованный терроризм теперь является российской тактикой, которая используется в Сирии, а затем и в Украине, и сейчас ХАМАС делает то же в Израиле" .

Наверное, единственный из официальных западных лиц, который, хоть и косвенно, но назвал вещи своими именами, был посол Германии в Украине Мартин Егер: "Шокирующие новости из Израиля. Мы внимательно следим за происходящим. Наши мысли с нашими израильскими друзьями и всеми еврейскими общинами. Это та самая война, которая ведется у нас в Украине. Свободу нужно защищать от всего террористического зла".

Добавим не менее интересную деталь. Традиционно наиболее благосклонной к Израилю была Республиканская партия США. Именно в президенты Дональда Трампа, Америка перенесла свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Поэтому эскалация, которую мы наблюдаем сейчас, если верить сообщениям западных экспертов, может быть вполне выгодна Путину, ожидающему победы Трампа на президентских выборах в США в ноябре 2024 года.

Напомним, что Израиль объявил Иерусалим своей столицей в 1950 году. После победы в Шестидневной войне в 1967 Израиль захватил также восточную часть города. Международное сообщество и ООН считают это оккупацией и нарушением международного права. И Дональд Трамп уже высказался по поводу очередной масштабной эскалации между Израилем и Палестиной:

"К сожалению, доллары американских налогоплательщиков помогли финансировать эти нападения, которые, как говорят во многих сообщениях, происходили от Администрации Байдена. Мы принесли так много мира в страну. Ближний Восток с помощью Авраамовских соглашений (договор о нормализации и возобновлении дипотношений между ОАЭ, Бахрейном и Израилем, а чуть позже – и с Марокко и Суданом – ред.), только для того, чтобы увидеть, как Байден сводит его на нет гораздо более быстрыми темпами, чем кто-либо мог себе представить. Вот и снова».

Напоследок отметим, посол Украины в США Валерий Чалый в 2015-2019 гг. заметил в Facebook, что когда ХАМАС атакует Израиль, а Иран поддерживает ХАМАС и снабжает оружие российским захватчиком, Россия поддерживает Иран и атакует Украину, поэтому, если Израиль хочет асимметричный ответ, должен максимально поддержать оружием Украину против союзников своих врагов.

В следующем своем посту дипломат наметил десять следующих шагов сил авторитаризма против демократического мира:

попытку рашистов провести локальное, но активное наступление на одном из направлений украинско-российского фронта;

шантаж Кремля по испытаниям ядерного оружия (начало выхода из договора о запрещении ядерных испытаний);

запуски баллистических ракет по Северной Корее;

военную активность Китая (милитаристские заявления, возможно, демонстрационные акции в Южнокитайском море);

террористические действия Хезболла;

активизация террористов в Йемене;

обострение ситуации в Судане, в частности, из-за поддержки русскими наемниками;

накручивание ситуации где-то ближе к границам США (политическая турбулентность в Венесуэле, Мексике или в одном из островных Карибских государств);

попытку перевести политическую турбулентность в Вашингтоне в глубокий парламентский, а может быть, и политический кризис;

продолжение масштабных военных учений в Беларуси... а Александр Лукашенко расскажет, "откуда планировалось нападение...".

"Как же без него? Когда должно все это закончится? Скорее всего, накануне запланированной в ноябре встречи лидеров США и Китая. И в таком варианте риски для Украины растут. Если это так – то этот план должен быть разрушен", — отметил Валерий Чалый. .