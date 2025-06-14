Израиль против Ирана: станет ли новый конфликт на Ближнем Востоке роковым для Украины

Война на Ближнем Востоке может ощутимо сказаться на Украине

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В ночь на 13 июня Израиль начал новый виток конфликта с Ираном, нанеся масштабный превентивный удар по десяткам объектов, связанных с ядерной программой Тегерана, а также по военным целям.

По предварительной информации, было произведено по меньшей мере 300 ударов, в ходе которых ликвидировано высшее военное руководство Ирана и ученых-ядерщиков.

Израиль объявил чрезвычайное положение, закрыв воздушное пространство и мобилизовав тысячи резервистов. Власти призвали население запастись самым необходимым, намекая на длительный характер конфликта. Иран, в свою очередь, уже начал ответ, сообщая о запуске сотен «Шахедов» и вероятной массированной ракетной атаке.

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Отразится ли война на Ближнем Востоке на Украине?

По словам Игоря Семиволоса, исполнительного директора Центра ближневосточных исследований, вспышка новой войны на Ближнем Востоке может ощутимо сказаться на Украине. Он отмечает, что переговорный процесс между США и Ираном, который был выгоден Украине, под вопросом.

«Довольно трудно прогнозировать развитие дальнейших событий и будет ли эта война продолжительной. Также неизвестно, что дальше будет делать Израиль. Очевидно, он будет пытаться уничтожить ядерные объекты Ирана, что практически невозможно сделать, потому что они находятся глубоко под землей. А это может ускорить разработку ядерного оружия Ираном и приведет к усилению взаимодействия Ирана с Китаем и Россией. Между ними возможно более тесное сотрудничество», — рассказывает ТСН.ua Игорь Семиволос.

Эксперт подчеркивает: «Имеем факт, что Израиль напал на Иран. И Иран будет отвечать. У него достаточно ресурсов, чтобы вести длительную войну».

Внимание мира переключится на Ближний Восток?

Из-за конфликта между Израилем и Ираном все внимание мира теперь может быть переведено на Ближний Восток, что потенциально снизит фокус на войне России против Украины.

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«Это первое, что очевидно может произойти. Все ресурсы и внимание будут направлены на Ближний Восток и к ходу войны там. А главное — ресурсы будут направлены туда. Мы уже видели первые результаты, когда обещанное американцами вооружение, которое должно было поставляться в Украину, передали на Ближний Восток. Это негативные последствия для нас, и этих последствий будет становиться больше», — отмечает Семиволос.

Выиграет ли Россия от конфликта?

Игорь Семиволос добавляет, что война на Ближнем Востоке резко отразится на ценах на нефть, а также поспособствует укреплению консолидации между Ираном, Россией, Китаем, Северной Кореей и другими. Уже в первые часы конфликта цены на нефть резко выросли на 13% до $78 за баррель.

«Война есть война, вы никогда не сможете предсказать ее последствий и влияния. Войну очень легко начать и очень тяжело окончить. Пока можно сказать, что война между Израилем и Ираном негативно скажется на Украине. Для нас это плохой сценарий», — прогнозирует эксперт.

Кого Путин поддержит в этой войне?

По словам Семиволоса, Россия безусловно будет поддерживать Иран. Рост цен на нефть будет означать больше денег для РФ, что крайне невыгодно для Украины.

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Эксперт замечает, что раньше были шансы отколоть Иран от альянса с Россией, ведь иранцы являются прагматичным народом. Однако сейчас, после гибели военного руководства «старой гвардии» Ирана, которая была более умеренной, на их место придет младшее и более радикальное поколение, что может привести к более рискованным действиям.

«Забудут» ли об Украине через Израиль?

Военный эксперт, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко видит два сценария для Украины — отрицательный и положительный.

Отрицательный сценарий состоит в том, что о войне в Украине снова «забудут», как это было уже в октябре 2023 года после вспышки конфликта между Израилем и Палестиной.

«Тогда Израиль стал центром внимания в СМИ и номером один в вопросах финансовой и военной помощи. Сейчас это может повториться, потому что в США у израильтян есть мощное лобби. В период, когда „штаты“ на полгода прекратили оказание военной помощи Израилю, Украине и Тайваню, это не помешало им исподтишка предоставить Израилю истребители F-35 и два типа мощных авиационных бомб. Украина ничего не получила. Более того, недавно Израиль получил тысячу ракет, которые при президенте Байдене должны были передать Украине. Вот такая интересная „тактика“ от Трампа», — рассказывает Игорь Романенко.

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Он также считает, что война между Израилем и Ираном — это очередной провал политики Трампа, который не смог достичь мира на Ближнем Востоке, не прекратил войну в Украине и не заставил Северную Корею свернуть ядерную программу.

Удастся ли Трампу быть «в белом костюме»?

«Трамп везде хочет быть „в белом костюме“ и в Украине, и в Израиле, чтобы кто-то за него руками пепел загребал. Сейчас это делает Беньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, которому нужно было поднять собственные рейтинги. Они регулярно общались с Трампом и готовились к этой атаке. Но Трамп пытается все подать так, что удар по Ирану — исключительно инициатива Израиля, а США здесь ни при чем. Но иранцы все хорошо понимают, и потому как главного врага воспринимают именно американцев, а уже потом израильтян», — объясняет Игорь Романенко.

Эксперт добавляет, что такие комбинации Трампа отвергли желание у иранцев подписывать с ним любые соглашения.

«Трамп пытался стать другом Путина. Но все эти унижения в телефонном разговоре с российским диктатором по Украине тоже не сработают. Его рейтинг все ниже и ниже, а результаты деятельности все хуже. Вероятно, война на Ближнем Востоке станет причиной отложения военной помощи для Украины. И это для нас негатив», — прогнозирует генерал-лейтенант.

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Помним о продаже россиянам «Орланов»

Эксперт добавляет, что политика Востока очень тонкая и изменчивая. Но в этом конфликте Россия будет откровенно поддерживать Иран.

«Но на самом деле Израиль не прочь „дружить“ с Россией и это заметно по их помощи Украине. Премьер Нетаньяху — политик старого сорта, он и в Москву летал к Путину на парад, хотя на трибуну перед камерами не выходил. В этом и состоит чисто израильское поведение. Здесь уместно вспомнить об истории с беспилотниками „Орлан“, которые израильтяне продали россиянам. Сначала о покупке беспилотников договорилась Украина, даже деньги приготовили. Но россияне перекупили — сказали, заплатим как Украина и еще столько же сверху. И израильтяне согласились на это. Таково вот российско-израильское сотрудничество. Об этом тоже нужно помнить», — отмечает Игорь Романенко.

Чем поможет Украине конфликт на Ближнем Востоке

По словам Игоря Романенко, Израиль нанес удар прежде всего по ядерным объектам Ирана, но стопроцентного успеха они не добьются, потому что объекты глубоко под землей. По информации из разных источников, Иран уже смог обогатить урана на 9 атомных бомб, и они будут доводить это дело до конца, если еще не довели.

«При атаке на иранские ядерные объекты Израиль не обошел и другие, где изготовлялись или хранились иранские ракеты и „Шахеды“. В этом и позитив для Украины все это не будет передаваться иранской стороной Путину, а соответственно, этот потенциал наращиваться не будет», — говорит эксперт.

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Дата публикации 12:24, 13.06.25 Количество просмотров 127 Израиль нанес удары по ядерным военным объектам Ирана - что было дальше? Трамп все знал?