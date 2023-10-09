Израиль – в шаге от большой войны: как нестабильность на Ближнем Востоке повлияет на помощь Украине

Если на Ближнем Востоке начнется большая война, а США делают все, чтобы этого избежать и уменьшить присутствие там Китая, ничего хорошего для Украины это не принесет.

Израильская армия продолжает бои с боевиками ХАМАС после крупнейшего за 50 лет нападения со стороны Сектора Газы, которое западные СМИ уже окрестили "израильским 11 сентября" (по аналогии с терактом 11 сентября 2001 года в США, когда погибли почти 3 тыс. человек – ред.). Впервые за 50 лет со времен Войны Судного дня Израиль объявил состояние войны. За 48 часов было мобилизовано 300 тыс. резервистов. По словам местных жителей, которые прячутся в укрытиях, работают только супермаркеты и аптеки. Рестораны и кафе закрыты. На улицах и трассах пусто.

ТСН.ua уже писал, что внезапное нападение боевиков ХАМАСа на юг Израиля произошло в субботу, 7 октября, рано утром. Количество погибших с израильской стороны превысило 700 человек. Ранены почти 2,5 тыс. Пропавших без вести более 750. Более 260 человек, из которых много иностранцев, погибли на музыкальном фестивале в Израиле, который проходил на границе с Сектором Газы. Жуткие кадры десятков разбитых и брошенных машин после нападения боевиков ХАМАСа облетели мировые СМИ. Многие сравнивали их с тем, что мир увидел на Житомирской трассе весной 2022 года, которую назвали "трассой смерти", когда россияне массово расстреливали гражданских украинцев, а также в Буче, Ирпене, Изюме и других украинских городах.

Погибли в Израиле и двое украинок. Пятерых наших граждан, считавшихся пропавшими без вести, удалось разыскать. По словам представителя нашего МИДа Олега Николенко, украинского мальчика, получившего ранения во время нападения террористов в городе Сдерот, удалось вывезти в безопасное место. Польша уже эвакуировала 120 своих граждан из Израиля двумя военными самолетами. США, Великобритания и другие обещают быструю и масштабную помощь Тель-Авиву в борьбе с боевиками ХАМАС. В то же время Bloomberg и другие пишут, что это нападение на Израиль может стать одним из самых больших провалов Моссада.

Но больше всего, что сейчас беспокоит мировое сообщество, это возможна ли большая война на Ближнем Востоке? У Израиля много врагов. Взять хотя бы Иран, Египет и Ливан. В воскресенье, 8 октября, "Хезболла" уже обстреляла Израиль. Как будет действовать мировое сообщество? В чьих интересах разжигание войны на Ближнем Востоке? И как это отразится на поддержке Украины? ТСН.ua разбирался.

История вопроса: почему враждуют евреи и арабы-палестинцы

В ночь на понедельник, 9 октября, Израиль нанес удары по 500 целям террористов ХАМАС и "Исламского джихада" в Секторе Газы. И удары продолжаются. Израильские военные возобновили контроль над всеми приграничными городами с Газой, но боевики ХАМАС все еще могут там находиться. В ЦАХАЛЕ сообщили, что в городах боевых действий нет. В настоящее время армия эвакуировала 15 из 24 городов на границе с Газой. Однако, самый большой вопрос, будет ли Израиль продолжать военную операцию против Сектора Газа вплоть до полной зачистки и взятия его под контроль.

Напомним, что в сентябре 1993 года в Вашингтоне при посредничестве тогдашнего президента США Билла Клинтона, премьер Израиля и глава исполкома Организации освобождения Палестины подписали Декларацию о принципах палестинской автономии. За это время разные американские Администрации, прежде всего республиканские, пытались урегулировать конфликт между арабами-палестинцами и евреями. В 2008 году после встречи с руководителем Палестинской автономии Джордж Буш заявил, что создание жизнеспособного Палестинского государства, а не куска швейцарского сыра является важным приоритетом для его Администрации.

Сектор Газа, зажатый между Средиземным морем, Египтом (на границе отделенный стеной – ред.) и Израилем, контролируется террористической группировкой ХАМАС, который поддерживается Ираном и ставит целью уничтожение государства Израиль, является одной из двух частей остатков так называемой исторической Палестинской территории. В секторе Газа проживает около 2,3 млн человек, 80% из которых не имеют работы. Сектор Газа находится в фактической блокаде. Подача туда воды, света и прочего – все в руках Израиля.

Поэтому, если на сторону ХАМАСа открыто не станут Иран и, например, ливанская Хезболла, для государства Израиль с 9,3 млн населения и мобилизованными 300 тыс. резервистами эта террористическая группировка не представляет экзистенциальной угрозы. Вторая часть так называемой исторической Палестины – это Западный берег реки Иордан, отделенный от Газы по территории Израиля. Его контролирует "Движение за национальное освобождение Палестины" (ФАТХ), которое официально представляет палестинцев в мире. Он более лоялен к государству Израиль и выступает за политическое урегулирование. Хотя время от времени, например, в 2017 году, появлялись сообщения, что ФАТХ и ХАМАС достигли чуть ли не примирения в борьбе против государства Израиль.

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Почему политическое урегулирование так и не произошло? Ибо после 2005 года, когда Израиль вывел свои войска и поселенцев из Газы, участились террористические атаки внутри самого Израиля, ответственность за которые возлагали на ХАМАС и Исламский джихад. С другой стороны, после Шестидневной войны в 1967 году Израиль начал создавать свои поселения на Западном берегу реки Иордан, в том числе в Восточном Иерусалиме. Ряд ключевых европейских стран неоднократно утверждал об их незаконности. В 2016 году между Киевом и Тель-Авивом даже вспыхнуло недоразумение, когда Украина в ООН проголосовала за резолюцию, осуждающую эти израильские поселения. А вот в 2019 году тогдашняя Администрация Трампа говорит, что они законны, и переносит посольство США из Тель-Авива в Иерусалим.

Украина-Израиль: Киев на стороне Тель-Авива, хотя не все так безоблачно

В воскресенье вечером, 8 октября, весь Киев находился во флагах Израиля. Президент Зеленский поговорил по телефону с Беньямином Нетаньяху. Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский поблагодарил украинцев за поддержку, записав видео в центре украинской столицы на фоне рекламных табло с флагами Израиля.

Однако, как бы нам ни хотелось сравнить противостояние между евреями и арабами-палестинцами с одной стороны, и украинцами и русскими с другой, ибо зверства террористического ХАМАСа и россиян по почерку очень похожи, это будет не совсем правильно, как бы это ни пыталась подать русский пропаганда. Хотя суть войны одна – уничтожить террористов, желающих уничтожить нас. Однако также нужно подчеркнуть, что во многих европейских городах в субботу, 7 октября, можно было увидеть автомобили с палестинскими флагами. Даже в Нью-Йорке проходили сразу две акции: одна в поддержку Израиля, другая – Палестины.

К тому же, не следует забывать, что, например, в июне этого года посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук заявил, что "действующее правительство Израиля избрало путь тесного сотрудничества с РФ". Напомним, что Израиль так и не присоединился к антироссийским санкциям и не предоставил Украине оборонную помощь. Официальный Тель-Авив объяснял это особыми отношениями с Москвой (мол, Москва не мешает израильским авиарейдам в небе над Сирией и гарантирует защиту еврейской общины в России) и риском, что предоставленное Украине оружие может оказаться в руках врагов Израиля, в частности Ирана.

Ни в правительстве Израиля не отреагировали и на антисемитские заявления Путина, который назвал президента Зеленского "позором еврейского народа". Также появлялись сообщения, и посол Израиля в Украине Михаэль Бродский подтвердил это, что с 2010 года в России производятся беспилотники по израильской лицензии в дополнение к иранской. И Тель-Авив ее до сих пор не отозвал, хотя, наконец, и передал Киеву системы раннего оповещения о воздушной опасности.

В то же время, и об этом в субботу, 7 октября, ТСН.ua уже также писал, "израильская модель" гарантий безопасности, которую США так пытались продать Украине еще до печально известного Вильнюсского саммита НАТО, после 7 октября вряд ли уже когда-нибудь сработает. Нельзя закрывать глаза на уже сложившуюся ось зла Россия-Беларусь-Иран-Китай-КНДР и других их ситуативных союзников. Сработает только модель коллективной безопасности. Иначе мир будет видеть российские зверства и новые "Бучи" в Украине бесконечно долго, пока Москва не поймет, что за спиной у Киева стоит более мощная сила.

Интересы Ирана, России и Китая: откуда у боевиков ХАМАС столько оружия

Во вторник, 10 октября, министры иностранных дел ЕС соберутся на экстренное заседание в связи с нападением ХАМАС на Израиль. В то же время в Еврокомиссии заверили, что ситуация в Израиле не поколебает поддержку Украины. Хотя ТСН.ua неоднократно писал, что и без обострения ситуации на Ближнем Востоке, европейские производители оружия не в состоянии произвести обещанный 1 млн артиллерийских снарядов для Украины – не хватает мощностей.

Госсекретарь США Энтони Блинкен не считает, что нападение ХАМАСа на Израиль является попыткой переключить фокус внимания Запада, сконцентрированного на помощи Украине. Также главный американский дипломат не думает, что за действиями ХАМАСа стоит Иран (хотя Тегеран официально поддержал действия ХАМАСа – ред.), а скорее попыткой сорвать потенциальную нормализацию отношений между Израилем и Саудовской Аравией, которая настаивает на праве палестинцев на государственность в обмен государства Израиль.

"Но ясно одно: мы активно работали, чтобы помочь Израилю и Саудовской Аравии нормализовать их отношения, а также Израилю расширить свои отношения со многими другими странами в регионе и за его пределами. Очень тяжелая работа", — добавил Энтони Блинкен.

The Wall Street Journal сообщила, что нападение ХАМАСа и Хезболлы на Израиль помогли спланировать офицеры Корпуса стражей Исламской революции Ирана. Правда, другие американские СМИ сомневаются в достоверности информации WSJ. В украинском Центре национального сопротивления добавили, что "вагнеровцы" готовили террористов ХАМАС перед атакой на Израиль, потому что только россияне среди союзников ХАМАС имеют опыт применения беспилотников с механизмами сброса. Также в ГУР МОУ предупредили, что Кремль сейчас будет создавать новую волну фейков о якобы "украинском" оружии у боевиков ХАМАСа, потому что так называемое российское "главное разведывательное управление" уже отправило террористам из ХАМАСа изготовленное на Западе (в США и ЕС) оружие россияне затрофеили во время боевых действий в Украине.

Израиль уже объявил о полной блокаде Сектора Газы. Там не будет ни света, ни воды, ни еды, ни горючего. По сообщениям израильских СМИ, Беньямин Нетаньяху в разговоре с Джо Байденом вроде бы сказал, что у них нет другого выбора, как начать наземную операцию в Секторе Газа, иначе это грозит отставкой как правительству Биби, так и вероятно любого следующего. Об этом также пишут и американские СМИ. А депутаты Кнессета обратились с соответствующим представлением в Нетаньях. Если ЦАХАЛ пойдет на это, не исключено, что Иран, Сирия, Египет или Ливан станут на сторону ХАМАСа. Белый дом уже пообещал дополнительную помощь Израилю. США также отправили авианосную группу на Ближний Восток после нападения ХАМАСа на Израиль. А вот будут ли американские военные воевать на стороне Израиля, вопрос открыт. Ведь Тель-Авив, как уже не раз писал ТСН.ua, является основным союзником Вашингтона вне НАТО, а этот статус этого не предусматривает.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, Америка быстро предоставит Армии обороны Израиля дополнительное оборудование и ресурсы, включая боеприпасы. Тем не менее, на любую большую многомиллиардную американскую помощь потребуется согласие Конгресса, который остается заблокированным из-за отставки спикера Палаты представителей Кевина Маккарти. К тому же все больше американских СМИ пишут об абсолютной неготовности спецслужб и армии Израиля к атаке, несмотря на $3,3 млрд, которые Вашингтон предоставил Тель-Авиву в 2022 году.

Тому, кто бы ни стоял за действиями ХАМАСа и его кровавой атакой на Израиль, время было выбрано достаточно удачно. Да и цены на нефть из-за событий на Ближнем Востоке уже пошли вверх, что не только в интересах России. Израиль не намерен обсуждать с ХАМАСом достижение мира, задача состоит в их уничтожении. Те же принципы придерживаются и в ХАМАСе. Поэтому вероятность переговоров равна нулю, и союзникам Израиля нужно быстрее определяться, на чьей стороне они.

"Президент Байден и его помощники в течение длительного времени пытались успокоить Ближний Восток, в значительной степени для того, чтобы США могли больше сосредоточиться на долгосрочном вызове: — Китае. Сейчас эта стратегия под угрозой из-за атаки палестинских боевиков ХАМАС на Израиль в эти выходные. По мере того, как Израиль отомстит, вырисовывается вероятность более широкой региональной войны, которая требует от Байдена большего внимания", — пишет Politico.

Однако, оценивая мотивы нападения ХАМАСа на Израиль, никто почему-либо не анализирует возможный интерес Китая в этом. Дело в том, что Пекин давно поддерживает Тегеран, устремляя туда миллиарды долларов. Еще весной 2021 года Китай обязался инвестировать в Иран $400 млрд за следующие 25 лет. Так же Китай заходит в Сирию и страны Африки. К тому же в марте этого года именно Китай стал посредником восстановления дипотношений между Саудовской Аравией и Ираном. А это взаимное открытие посольств и возобновление договора о сотрудничестве в сфере безопасности, развития технологий и торговли. Более того, это первая с 1979 года разрядка, когда в Иране произошла Исламская революция, что стало мощным ударом по интересам США в регионе. А соглашение между Саудовской Аравией и Израилем должно стать как раз дипломатической победой Вашингтона.