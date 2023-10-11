Израильская Буча: кто допустил ошибку и какие зверства ХАМАС всколыхнули мир

ХАМАС убил сотни мирных жителей Израиля. Ужасную картину, которая по масштабам самим израильтянам напоминает Бучу, военные обнаружили в освобожденных городах на юге страны. Террористы не пощадили ни взрослых, ни детей.

Кто допустил ошибку и какие зверства террористов всколыхнули мир?

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Они стреляли без разбора и угоняли всех: хроника событий

Террористы ХАМАС устроили резню в одном из городков близ Сектора Газы. Боевики убивали целыми семьями, не щадили ни пожилых, ни детей. В Израиле говорят, им не с чем это сравнить, чем с украинской Бучей.

ХАМАС занял городок Беэри в первый же день своего вторжения. В этом мелком израильском поселении или кибуце близ Сектора Газы жили около 1000 человек.

Классический израильский кибуц — настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни Фото: kibbutzvisit

Классический израильский кибуц представляет собой коммуну на несколько улиц. Настоящий зеленый оазис среди каменистой пустыни. Как пишет BBC, в кибуцах каждый знает каждого: люди даже не строят заборы между дворами.

Полностью занять Беэри "хаммасовцам" удалось за 17 часов.

По словам военных, туда ворвались 70 боевиков. Через два дня ЦАХАЛ удалось уволить кибуц.

Там военные обнаружили более сотни тел. Самая масштабная же трагедия произошла в другом кибуке Кфар-Аза. До войны там жило около 700 человек – 200 из них, в том числе 40 детей, были жестоко убиты. Часть гражданских террористы обезглавили.

Побывал там журналист CNN. Он был шокирован увиденным. Тела убитых гражданских, в том числе и детей, были разбросаны по всей деревне, большинство со связанными руками и ногами, десятки — обезглавлены, еще больше были убиты или похищены.

"Ужасная картина. В этом кибуце много убитых: мужчины, женщины, дети. У них связаны руки, ноги. Они расстреляны, есть те, у кого отрезаны головы. Пока ситуацию уже контролируют израильские военные", — рассказывает журналист CNN Ник Робертсон. .

По словам израильского журналиста Сергея Гранкина, он сразу узнал почерк террористов. В апреле 2022 года сразу после деоккупации он работал в Буче и на Черниговщине.

"В первые дни вторжения ХАМАС успел оккупировать по меньшей мере 3 израильских города: Офаким, Сдерот, Нетивот. Каждый из них размером как раз из Буча или Ирпень на Киевщине. Захватили боевики и окружающие кибуцы. Поэтому потери среди гражданских, к сожалению, могут быть значительно больше. Пока же в ЦАХАЛ отчитываются все новые и новые жертвы оккупации. Масштабы этих зверств не могли представить даже профессиональные военные", — говорит журналист Сергей Гранкин.

В сети же возмущены и ошеломлены не только действиями террористов, но и собственной армии. Пользователь под ником Илья Юл утверждает, что служила в ЦАХАЛе как раз на границе с Сектором Газы. Она не понимает, как боевикам удалось прорваться через стену под которой когда-то "не пролез бы и таракан".

В Израиле признают свою неудачу

Аналитики назвали по меньшей мере четыре причины, которые помешали израильтянам предотвратить атаку.

Как пишут западные СМИ, то, что было преимуществом ЦАХАЛ, а именно высокотехнологичность армии подвела в трудный момент.

Перед атакой боевикам удалось легко отключить камеры, мониторившие границу. А потом и уничтожить посты наблюдения и вышки. Роковой ошибки допустили и в командовании. Не дожидаясь обострения на границе, там решили отвести часть солдат от границы, а хранить почти всю технику и боеприпасы приказали на одной базе. Кадры ее увлечения боевиками облетели весь мир.

Там ХАМАСу удалось захватить новейшие израильские танки Меркава и взять первых военнопленных. Почему разведка не заметила и подготовки ХАМАСа, зато сконцентрировала внимание на ливанской Хезболле, атака которой считалась более вероятной.

"Мы тратим миллиарды и миллиарды на сбор разведывательной информации о Хамасе, а через секунду все развалилось, как домино", — говорит эксчлен Совета национальной безопасности Израиля Йоэль Гузанский.

Извинять террористам зверства израильтяне уж точно не собираются. Ранее ТельАвив объявил о полной блокаде Сектора Газы. Израиль отрезал анклав от света, воды и продовольствия. Цахал плотно обстреливает Газу из авиации. Как пишут журналисты, военные отказались от так называемой тактики Стука по потолку.

Ранее, прежде чем уничтожить здание с террористами, Израиль сбрасывал на здание болванки или меньшие заряды. Они должны были сигнализировать мирным, что из этого района лучше убраться. В преддверии планов Израиля озвучил министр обороны Йоав Галант, назвав ХАМАС новым ИГИЛ.

"Кто бы ни пришел обезглавливать, убивать женщин, переживших Холокост — мы уничтожим его на пике нашей силы и без компромиссов. Хамас хотел перемен в Газе, и все изменится на 180 градусов от того, что они думали. Они пожалеют обо всем. Газа никогда не вернется к тому, чем она была", — заявил министр.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке полный репортаж: Израильская Буча! Террористы ХАМАС убили 40 младенцев, некоторым – отрубили головы!

Израиль начал наземную операцию в Газе

Вечером 10 октября Израиль прибег к беспрецедентному шагу — начал наземную операцию в Газе.

По состоянию на 11 октября известно, что от атак ХАМАС в Израиле только по официальным данным погибли 1200 человек, еще 3 тысячи ранены. Так называемое министерство здравоохранения группировки ХАМАС сообщает о 900 погибших и 5000 раненых в Секторе Газа. из-за войны погибают и иностранцы. Это инфографика по состоянию на 10 октября. Пока известно уже о 3 погибших украинцах. 450 наших земляков до сих пор не могут уехать. Самая сложная ситуация у тех, кто находится непосредственно в зоне боевых действий.

Напомним, по словам посла Украины в Израиле Евгения Корнийчука, сейчас 160 человек должны вернуться в Украину. Их эвакуация запланирована на 12 и 13 октября.

К сожалению, девять украинцев в Израиле ранены, а погибли трое украинцев.

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