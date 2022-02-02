Израильские ученые начали печатать куски говядины и баранины на 3D-принтерах за 34 доллара за килограмм

Израильские ученые начали печатать куски говядины и баранины на 3D-принтерах за 34 доллара за килограмм

Шеф-повара нахваливают вкус и сочность.

Новая опция для вегетарианцев, которая может обмануть даже мясоедов. Израильские изобретатели научились печатать мясо на 3D-принтерах, и это не фарш, только отдаленно напоминающий говядину или баранину. Аппетитные куски искусственного мяса имеют такую же структуру и запах, как настоящее.

Об этом говорится в сюжете ТСН.16.45.

«Когда его режешь, очень похоже на настоящее», – говорит шеф-повар с мировым именем, кулинарный художник Джордан Склер.

Он недавно познакомился с говядиной, которую напечатали на принтере. «Вот готовить это мясо уже нужно немного иначе, чем настоящее. Оно очень быстро жарится», – объясняет повар.

Трудно поверить, что душистые стейки на сковороде действительно выросли из "мясного парфюма" — искусственной крови с ароматизатором, именно благодаря ей куски говядины и баранины пахнут как настоящие. «Натурального цвета мы достигаем из фруктовых и овощных экстрактов», — показывает израильский биоинженер Алексей Томцов.

Чтобы столь точно повторить вкус и текстуру мяса — сначала пришлось разработать специальную компьютерную программу, задачей которой стало тщательнейшим образом исследовать, из чего оно состоит.

«Мы называем это "наращиванием", выстраиваем продукт слой за слоем. Это позволяет тщательно контролировать структуру, добавлять жир в ткань, благодаря чему вы почти не способны по вкусу отличить биологическое мясо от нашего. Ваш мозг считает это мясом», – говорит директор компании-производителя Эшар.

Мясо 3D: израильские изобретатели научились печатать мясо на принтерах Новости мира

И полсотни шеф-поваров, которых собрали в ресторане, на дегустацию пришлось с этим согласиться.

«Я сейчас попробовал кюфту из баранины. Очень интересно, как им удалось добиться такого сходства. Хотя запах и не столь крепкий, как у настоящей баранины, но какая она сочная», — говорит один из поваров.

До конца этого года новинка на рынке так называемого "альтернативного мяса" может появиться и в магазинах. Но пока она рассчитана только на очень небедных вегетарианцев – стоит 34 доллара за килограмм.

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